Clair Obscur Expedition 33: Sandfall auf den Spuren von Valve und Nintendo – Half-Life 2 und Zelda als Vorbild

Sandfall Interactive, die Entwickler des Überraschungshits „Clair Obscur: Expedition 33“, wollen sich Valve und Nintendo als Vorbild nehmen, die Titel wie „Half-Life 2“ und „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ mit Teams von überschaubarer Größe realisiert haben.

Das französische Indie-Studio Sandfall Interactive ist dank seines Debüts in Form von „Clair Obscure: Expedition 33“ derzeit in aller Munde. So zählt das JRPG zu den größten Überraschungserfolgen der jüngsten Vergangenheit: In gerade mal 33 Tagen konnten bereits 3,3 Millionen Exemplare des Spiels verkauft werden.

Noch beeindruckender erscheint die Tatsache, dass für die Entwicklung von „Clair Obscure: Expedition 33“ ein Kernteam aus lediglich 32 Personen verantwortlich war – und sich das Spiel dennoch nicht vor den großen AAA-Produktionen verstecken muss. Und die überschaubare Teamgröße möchte das Studio auch in Zukunft beibehalten, wie COO und Produzent Francois Meurisse in einem Interview verraten hat.

Kleine Teams ermöglichen „gute Entscheidungen und große Kreativität“

Im Gespräch mit Games Industry erklärte Meurisse, dass man sich bekannte Entwickler wie Valve oder Nintendo zum Vorbild nehmen möchte, da auch einige der besten Spiele aller Zeiten von verhältnismäßig kleinen Teams entwickelt wurden. „Das Team, das Ocarina of Time oder Half-Life 2 entwickelt hat, bestand, glaube ich, aus maximal 60 oder 70 Leuten. Diese Größe ermöglicht gute Entscheidungen und große Kreativität“, so der Produzent.

Aus diesem Grund ist der Plan von Sandfall Interactive, als „ein enges Team mit weniger als 50 Leuten in derselben Stadt zu bleiben, das sich auf ein Projekt nach dem anderen konzentriert und die Agilität, die kreative Stärke und die Intelligenz einer kleinen Gruppe leidenschaftlicher Menschen behält, die etwas Großes erreichen wollen“.

„Wir wollen die Organisation beibehalten, die uns erfolgreich gemacht hat“

Um die Teamgrößen besser einordnen zu können, führte Games Industry an, dass in den Credits von „Half-Life 2“ insgesamt 84 Mitarbeiter gelistet werden, die an der Kernentwicklung des Shooters beteiligt waren – Personen die in Bereichen wie Qualitätssicherung oder Sprachausgabe beschäftigt waren, nicht mitgezählt. Und sogar noch weniger arbeiteten an „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“: Hier waren es nicht einmal 70 Personen.

Zwar nutzte Sandfall Interactive für die Entwicklung von „Clair Obscur: Expedition 33“ auch die Hilfe externer Mitarbeiter, doch das Kernteam beschränkt sich – wie eingangs bereits erwähnt – auf lediglich 32 Personen. Und diese Zahl soll auch in Zukunft nicht allzu sehr steigen. „Wir wollen die Organisation beibehalten, die uns erfolgreich gemacht hat“, sagte Meurisse abschließend.

Im selben Interview sprach Meurisse außerdem auch über das nächste Projekt des Studios. Demnach habe man bereits „großartige Ideen“ für ein weiteres Spiel. Näher ins Detail ging der Produzent aber nicht. Daher ist auch noch nicht bekannt, ob es sich um einen völlig neuen Titel oder aber um eine Fortsetzung oder ein Spin-off von „Clair Obscur: Expedition 33“ handeln wird. Unabhängig davon könne es Meurisse aber „kaum erwarten, tiefer in die Ideen einzutauchen, die wir bereits für das nächste Spiel haben.“

