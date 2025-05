Copilot for Gaming: Microsoft zeigt die KI-Zukunft – zunächst als Beta

Microsoft startet die Beta-Testphase von Copilot for Gaming - zunächst auf Mobilgeräten. Der digitale Assistent soll Xbox-Spielern helfen, ihre Spielerfahrung effizienter zu gestalten. Zugleich ist es ein Blick in die mutmaßliche Zukunft des Gamings.

Microsoft treibt die Integration künstlicher Intelligenz in das Gaming-Ökosystem voran. Copilot for Gaming startet in eine öffentliche Beta-Phase und soll Nutzern mit KI-Funktionen auf die Sprünge helfen. Zugleich zeigt die Testphase, in welche Richtung sich das Gaming in den kommenden Jahren bewegen könnte.

Copilot for Gaming ist zunächst in der Xbox-App für Android und iOS verfügbar. Die KI versteht sich als „ultimativer Gaming-Sidekick“ und bietet personalisierte Informationen, Hilfestellungen und Empfehlungen – parallel zum Spiel auf dem Hauptgerät.

Zu den Funktionen zählen:

Echtzeitantworten zu Erfolgen, Spielmechaniken oder Inhalten

Individuelle Empfehlungen auf Basis des Spielverlaufs und der bevorzugten Genres

Informationen zum Nutzerkonto, etwa Gamerscore oder Game Pass-Status

Links zu ergänzenden Inhalten, recherchiert über Bing

Typische Anfragen: „Was war mein letzter Erfolg in Starfield?“. Oder während einer laufenden Spielsession: „Ich hänge gerade bei Rougarou fest. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich diesen Boss besiegen kann?“ Copilot berücksichtigt dabei sowohl persönliche Spielaktivitäten als auch Informationen aus dem Web.

Die Interaktion erfolgt per Texteingabe oder Sprachbefehl. Die KI erkennt das aktuelle Spiel und liefert kontextbezogene Antworten.

Weitere mögliche Fragen, die von Microsoft hervorgehoben werden:

„Hey Copilot, kannst du mich daran erinnern, welche Materialien ich brauche, um in Minecraft ein Schwert herzustellen?“

„Hey Copilot, was soll ich heute Abend spielen?“

„Ich liebe Horrorfilme. Habt ihr Vorschläge, welches Spiel ich spielen sollte?“

„Ich suche ein neues Rollenspiel. Könnt ihr mir etwas empfehlen, das kürzlich für die Xbox erschienen ist?

„Hey Copilot, was ist die seltenste Errungenschaft, die man in Avowed erreichen kann?“

„Wann verlängert sich mein Game Pass-Abonnement?“

Nutzerfeedback gewünscht

Die Testversion ist derzeit auf Englisch und für Spieler ab 18 Jahren verfügbar – zunächst in den USA, Australien, Neuseeland, Japan, Singapur und ein paar anderen Regionen. Deutschland bleibt vorerst außen vor. Eine schrittweise Ausweitung auf weitere Länder sei geplant. Vorläufiges Ziel: Copilot mithilfe von Nutzerfeedback gezielt weiterentwickeln.

Feedback kann direkt in der App abgegeben bzw. über die Option „Feedback geben“ eingereicht werden. „Euer Feedback wird uns dabei helfen, diese Erfahrungen zu gestalten und sicherzustellen, dass sie wirklich auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Spieler abgestimmt sind“, so Microsoft zum KI-Vorstoß in Zusammenarbeit mit der Community.

Zukünftige Erweiterungen sind bereits geplant – etwa proaktives Coaching, stärkere Personalisierung und eine Integration in weitere Xbox-Dienste wie die Windows Game Bar. Trotz – oder auch aufgrund – der vielseitigen Funktionen stößt das Konzept nicht überall auf Zustimmung. „Ich möchte während des Spielens nicht mit meinem Handy sprechen“, lautet etwa eine Reaktion.

Auch mögliche Auswirkungen auf klassische Gaming-Guides und redaktionelle Inhalte sind ein Thema. Die Sorge: Wenn Copilot Informationen automatisch bereitstellt, könnten traditionelle Quellen an Bedeutung verlieren – zumindest für die Spieler. Die KI scheint sich weiterhin zu bedienen.

So schreibt Microsoft in der Ankündigung: „[Copilot for Gaming kann] alle Fragen zu den Spielen beantworten, die euch interessieren, Links zu weiteren Informationen bereitstellen, wenn die Antwort Webquellen enthält, oder Fragen basierend auf eurem Konto, eurem Spielverlauf und euren Erfolgen beantworten.“

Gegenreaktionen gibt es bereits:

Am Ende ist es eine Entwicklung, die unaufhaltsam voranzuschreiten scheint. Nahezu alle großen Entwickler und Publisher dürften sich mittlerweile mit KI-Strategien beschäftigen. Auch Experimente wie KI-generierte NPC-Antworten bei PlayStation zeigen, wohin die Reise gehen könnte.

