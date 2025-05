Cyberpunk 2077: Hat CD Projekt den Namen des Sequels verraten? Studio bezieht Stellung

Die Geschäftszahlen zum abgeschlossenen ersten Quartal nutzten die Verantwortlichen von CD Projekt, um beeindruckende Verkaufszahlen zu „The Witcher 3: Wild Hunt“ zu präsentieren und über kommende Projekte zu sprechen.

Zu den behandelten Themen gehörte unter anderem der Nachfolger von „Cyberpunk 2077“, der unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ entsteht. Im Rahmen des Geschäftsberichts sprach CD Projekt in diesem Zusammenhang erstmals von „Cyberpunk 2“. Dies warf natürlich schnell die Frage auf, ob CD Projekt damit bereits den Namen des Sequels verraten haben könnte.

Auf dieses Thema ging Ola Sondej, PR-Managerin bei CD Projekt, im Gespräch mit den Kollegen von The Verge ein und wies darauf hin, dass es sich bei „Cyberpunk 2“ nicht zwangsläufig um den finalen Namen des Nachfolgers handeln muss.

Das Sequel startet in die Vorproduktion

Stattdessen soll die Bezeichnung lediglich verdeutlichen, dass es sich um ein weiteres Abenteuer im „Cyberpunk“-Universum handelt. Intern trägt der Titel auch weiterhin den Codenamen „Project Orion“.

Wie CD Projekt im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, hat das Entwicklerteam kürzlich den nächsten großen Schritt gemeistert. So hat der Nachfolger von „Cyberpunk 2077“ die Konzeptionsphase hinter sich gelassen und befindet sich mittlerweile in der Vorproduktion.

„Vor mehreren Wochen hat Cyberpunk 2 – zuvor als Project Orion bekannt – die Konzeptionsphase abgeschlossen und ist in die Vorproduktion eingetreten. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team“, kommentierte CD Projekts CFO Piotr Nielubowicz die Entwicklung des Cyberpunk 2077-Nachfolgers.

Zu einem möglichen Releasezeitraum äußerte sich Nielubowicz ebenfalls.

Release wohl nicht vor 2030 zu erwarten

Konkret festlegen wollte sich der CFO diesbezüglich zwar nicht, sprach auf Nachfrage eines Investors aber davon, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2030 oder 2031 durchaus realistisch anmute.

„Ich kann in gewisser Weise wiederholen, was ich bereits in einem früheren Gespräch gesagt habe. Nämlich, dass unsere Reise von der Vorproduktion bis zur finalen Veröffentlichung im Durchschnitt vier bis fünf Jahre dauert“, sagte Nielubowicz.

Der CFO weiter: „Allerdings sollte man bedenken, dass jedes Projekt einzigartig ist und viele Variablen das Endergebnis beeinflussen. Daher werde ich mich nicht auf konkrete Jahreszahlen festlegen. Aber ja, so in etwa sieht es aus.“

Zunächst steht aber ohnehin ein anderes Projekt im Fokus: Das Rollenspiel „The Witcher 4“, das CD Projekt auf den The Game Awards 2024 mit einem ersten Trailer ankündigte.

