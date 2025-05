Cyberpunk 2077: Wann erscheint der Nachfolger? CD Projekt nennt möglichen Releasezeitraum

Wie CD Projekt im aktuellen Geschäftsbericht bekannt gab, hat die Entwicklung des "Cyberpunk 2077"-Nachfolgers kürzlich den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht und ist in die Vorproduktion gestartet. Ergänzend zu diesem Fortschritt äußerte sich das Studio auch zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum.

Den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal nutzten die Verantwortlichen von CD Projekt nicht nur, um aktuelle Verkaufszahlen zu „The Witcher 3: Wild Hunt“ – dem bislang erfolgreichsten Titel der Studiogeschichte – zu veröffentlichen.

Auch über den Nachfolger von „Cyberpunk 2077“ verlor das polnische Studio ein paar Worte. Wie CD Projekt bekannt gab, machten die Entwickler intern einen großen Schritt nach vorne und erreichten mittlerweile die Vorproduktionsphase der Entwicklung. Interessant in diesem Zusammenhang: Im aktuellen Geschäftsbericht verzichtet CD Projekt erstmals auf den bisherigen Arbeitstitel „Project Orion“.

Stattdessen spricht das Studio nun von „Cyberpunk 2“. Ob es sich dabei bereits um den finalen Namen des Sequels handelt, bleibt allerdings abzuwarten.

Erfolgt der Release erst 2031?

Auf einen konkreten Releasezeitraum für das neue „Cyberpunk“-Abenteuer wollte sich Piotr Nielubowicz, CFO bei CD Projekt, nicht festlegen. Allerdings deutete er an, dass sich die Spieler möglicherweise noch bis 2030 oder gar 2031 gedulden müssen. Dies geht aus seiner Antwort auf eine entsprechende Frage eines Investors hervor.

Die Frage nach einem möglichen Release im Jahr 2030 oder 2031 beantwortete Nielubowicz wie folgt: „Ich kann in gewisser Weise wiederholen, was ich bereits in einem früheren Gespräch gesagt habe. Nämlich, dass unsere Reise von der Vorproduktion bis zur finalen Veröffentlichung im Durchschnitt vier bis fünf Jahre dauert.“

„Allerdings sollte man bedenken, dass jedes Projekt einzigartig ist und viele Variablen das Endergebnis beeinflussen. Daher werde ich mich nicht auf konkrete Jahreszahlen festlegen. Aber ja, so in etwa sieht es aus“, erklärte Nielubowicz.

Des Weiteren bestätigte der CFO, dass das für „Cyberpunk 2“ verantwortliche Team von ursprünglich 84 Entwicklern bis Ende Februar auf mittlerweile 96 aufgestockt wurde.

CD Projekt spricht von einem bedeutenden Meilenstein

Im Rahmen der Geschäftszahlen bezeichnete Nielubowicz das Erreichen der Vorproduktion als einen großen und entscheidenden Schritt. „Angesichts dieser Entwicklungen erfüllt es mich mit noch größerer Freude, eine weitere wichtige Etappe unserer Arbeit am nächsten großen Spiel dieser Franchise bekannt zu geben“, sagte Nielubowicz

„Vor mehreren Wochen hat Cyberpunk 2 – zuvor als Projekt Orion bekannt – die Konzeptionsphase abgeschlossen und ist in die Vorproduktion eingetreten. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!“

Trotz des erreichten Meilensteins sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit Details oder gar handfesten Eindrücken zu „Cyberpunk 2“ rechnen. Schließlich hat der Nachfolger noch einige Jahre Entwicklungszeit vor sich.

Hinzu kommt, dass der interne Fokus zunächst auf „The Witcher 4“ liegt, das CD Projekt im Rahmen der The Game Awards 2024 mit einem ersten Trailer enthüllte.

