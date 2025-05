DC & Marvel: Nach 22 Jahren treffen beide Comic-Giganten wieder aufeinander

DC und Marvel sind die beiden größten und auch bekanntesten Comicbuchverlage der Welt. Und bereits 1976 trafen die Welten der beiden in einem offiziellen Crossover zusammen, als „Superman vs. The Amazing Spider-Man“ veröffentlicht wurde. Doch die letzte Kollaboration liegt mit „JLA/Avengers“ bereits 22 Jahre zurück.

Doch jetzt ist es wieder so weit: Wie Entertainment Weekly exklusiv berichtet, haben DC und Marvel ein neues Crossover angekündigt. „Solche Ereignisse finden etwa einmal pro Lesergeneration statt“, erklärte DC-Präsident Jim Lee. „Der Zeitpunkt muss passen, denn man möchte sie nicht zu oft machen. Sie sollen sich besonders anfühlen.“

Deadpool trifft auf Batman

Es wurden zwar nur zwei Comic-Hefte angekündigt, dafür treffen darin aber zwei der ikonischsten Figuren aus den jeweiligen Universen aufeinander: Batman und Deadpool. Konkrete Details sind noch nicht bekannt, aber es ist bereits bestätigt, dass jeweils ein Comic von Marvel und DC veröffentlicht wird.

Im ersten Comic von Marvel wird Deadpool höchstwahrscheinlich die Hauptrolle übernehmen und auf den dunklen Rächer treffen, während die Veröffentlichung für den 17. September 2025 geplant ist. Zwei Monate später soll dann das zweite Heft von DC erscheinen, in dem Batman die Hauptrolle übernimmt und mit dem Antihelden mit dem losen Mundwerk zusammenarbeiten wird.

Die Geschichte des Crossovers nimmt ihren Lauf als Deadpool, alias Wade Wilson, für einen Auftrag in Gotham City engagiert wird, der ihn direkt in die Quere von Batmans Nachforschungen führt. Neben der Hauptgeschichte sollen die Comics zudem auch „Backup-Abenteuer“ enthalten, die weitere Konfrontationen zwischen Marvel- und DC-Charakteren versprechen.

Die Besonderheit der Zusammenarbeit machte auch Dan Buckley, Präsident von Marvel Comics & Franchise, deutlich: „Viele Dinge müssen zusammenpassen. Meistens planen wir unseren Redaktionsplan ziemlich weit im Voraus. DC macht seinen Plan auch ziemlich weit im Voraus. Man möchte die richtigen Talente einbeziehen, denn bei dieser Art von Sache möchte man es so weit wie möglich aufwerten, um die Leute zu begeistern.“

Weitere Crossover für 2026 geplant

Außerdem können sich DC- und Marvel-Fans freuen: Die Zusammenkunft von Batman und Deadpool wird nicht das einzige Aufeinandertreffen bleiben. Stattdessen sind bereits für das nächste Jahr weitere Crossover geplant. Allerdings wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, welche Charaktere als Nächstes zusammenkommen könnten.

Darüber hinaus wurde im März dieses Jahres noch ein weiteres Crossover angekündigt – zwischen DC und Videospielhersteller Sega. Hier ist eine fünfteilige Comic-Serie geplant, in der Bösewicht Darkseid in das Sonic-Universum gelangt, sodass der blaue Igel und seine Freunde mit der Justice League zusammenarbeiten müssen. Unter anderem werden Sonic und Flash, Knuckles und Superman sowie Silver und Green Lantern kollaborieren.

Und wie sieht es abseits der Comic-Hefte mit einem möglichen Crossover zwischen Marvel und DC aus? Auch ein Zusammentreffen auf der großen Kinoleinwand liegt durchaus im Bereich des Möglichen, wie James Gunn im Dezember 2022 deutlich machte, nachdem er die Führung über die DC Studios übernommen hatte.

Er erklärte, dass es „jetzt, wo ich bei DC das Sagen habe, wahrscheinlicher ist“ und dass er „lügen würde, wenn ich sagen würde, wir hätten es nicht besprochen“. Aber er betonte auch, dass eine mögliche Zusammenkunft „noch viele Jahre entfernt sei“, da das DCU (das neue DC-Universum, das Gunn aufbaut) zuerst etabliert werden muss.

