Death Stranding 2: Neue Screenshots deuten düsteren Bosskampf an, Altersfreigabe bestätigt brutale Inhalte

Nicht einmal mehr vier Wochen sind es noch bis zum Release von „Death Stranding 2“: Am 26. Juni 2025 wird das neueste Werk von Hideo Kojima exklusiv für die PS5 erscheinen, dessen Entwicklung ursprünglich nur als Erweiterung für den ersten Teil begonnen hat.

Um weiter auf die nahende Veröffentlichung einzustimmen, haben die Entwickler jetzt neue Screenshots zum Spiel veröffentlicht, die weitere Einblicke gewähren. Außerdem liegt mittlerweile eine weitere Altersfreigabe zu „Death Stranding 2“ vor, die weitere Details zu den Inhalten liefert und deutlich macht, dass es mitunter wohl ziemlich brutal zur Sache gehen wird.

Drei neue Bilder gewähren weitere Einblicke

Die drei neuen Screenshots zum Spiel wurden kürzlich von Kojima Productions über den offiziellen Instagram-Kanal des Studios veröffentlicht. Auch hier wurde darauf hingewiesen, dass der Release nur noch einen Monat entfernt ist. Die Bilder zeigen zwei verschiedene Fahrzeugtypen, einen düster wirkenden Boss und eine Szene bei Nacht. „Death Stranding 2“ wird schließlich auch einen neuen Tag-Nacht-Zyklus bieten, der laut Kojima nicht nur optisch beeindrucken soll.

Mit weiteren Einblicken in das kommende Open-World-Abenteuer ist zusätzlich in naher Zukunft zu rechnen: Kojima selbst kündigte nämlich bereits einen dritten und gleichzeitig auch finalen Trailer zu „Death Stranding 2“ an, der womöglich ein bis zwei Wochen vor dem Release erscheinen wird. Allerdings wird er kürzer ausfallen als das zuletzt neunminütige Video. Zudem soll das Bildmaterial einen Fokus auf die spielerischen Aspekte legen, damit keine Fragen zum Gameplay offen bleiben.

Hohe Altersfreigabe aufgrund drastischer Gewaltdarstellung

Weitere Details zum Spiel gehen jetzt auch aus einer neuen Altersfreigabe hervor. Nachdem die erste Einstufung zu „Death Stranding 2“ bereits Anfang Februar in Südkorea erfolgte und klarstellte, dass es nicht gerade zimperlich zugehen wird, unterstreicht dies nun auch die nächste Freigabe aus Singapur: Auch hier wird der Titel erst für Spieler ab 18 Jahren verfügbar sein.

Zunächst einmal lässt sich der Altersfreigabe entnehmen, dass das Spiel wie schon der Vorgänger einen Fokus auf die Frachtlieferungsmissionen legt, während „verschiedene Orte zu Fuß, mit Fahrzeugen oder anderen Fortbewegungsmitteln“ erkundet werden. Zudem lässt sich „Ausrüstung beschaffen“, die den „Spielfortschritt erleichtert“. Durch das „Abschließen von Missionen“ wird Erfahrung gesammelt, „um Sams körperliche Fähigkeiten zu verbessern“.

Grund für die hohe Altersfreigabe ist aber vor allem der Kampf und die damit verbundene Gewaltdarstellung: „Im Kampf gegen menschliche, robotische oder übernatürliche Gegner setzt Sam Nahkampfwaffen, Schusswaffen und Granaten ein. Blut spritzt und befleckt Oberflächen, wenn Charaktere angegriffen werden.“ In den Zwischensequenzen kommen außerdem „stärke Gewaltszenen“ vor.

In den Szenen werden „humanoide Charaktere gefoltert und mit Flammenwerfern verbrannt, Hände und Gliedmaßen abgetrennt und Körper in zwei Hälften zerstückelt. Andere Sequenzen zeigen, wie Charaktere aus nächster Nähe erschossen werden oder sich in einem Selbstmordakt in den Kopf schießen, oder zeigen Orte mit verstreuten Leichen, darunter einen Strand voller Babykörper.“ Ebenso werden auch surreale Traumsequenzen und Schimpfwörter erwähnt.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren