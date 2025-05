PS Plus Extra und Premium: Erster Bonus-Titel der Days of Play für PS5 ab sofort erhältlich 

Am gestrigen Mittwoch, dem 28. Mai 2025, fiel der Startschuss für die diesjährigen Days of Play. Die Aktion dauert noch bis zum 11. Juni an und gewährt unter anderem jede Menge Rabatte auf PS5-Hardware sowie -Zubehör. Außerdem gibt es auch Preisnachlässe für PlayStation Plus.

Und wer bereits über ein Abonnement der Stufe Extra oder Premium verfügt, kann sich auf einige zusätzliche Inhalte freuen. So werden dem Spielekatalog im Rahmen der Days of Play gleich vier Bonus-Titel hinzugefügt. Der erste davon ist auch schon erhältlich und kann ab sofort auf der PS5 gespielt werden.

Ein Soulslike der etwas anderen Art

Dabei handelt es sich um das Action-Adventure „Another Crab’s Treasure“, das ursprünglich im April 2024 veröffentlicht und von Aggro Crab entwickelt wurde, die das bekannte Soulslike-Genre auf humorvolle und vor allem auch zugängliche Art und Weise neu interpretiert haben. So bietet das Spiel zahlreiche Optionen, die neuen Spielern einen leichten Einstieg ermöglichen, während gestandene Souls-Veteranen das Erlebnis auf Wunsch noch schwieriger gestalten können.

„Another Crab’s Treasure“ lässt Spieler in die Rolle der Einsiedlerkrabbe Kril schlüpfen, die ihre Schale als Sicherheit für Steuern an einen „Kredit Hai“ abtreten muss. Um die Schale zurückzukaufen, begibt sich Kril auf eine spannende Schatzsuche durch eine lebendige Unterwasserwelt und stößt dabei auch auf die dunklen Geheimnisse der Meeresverschmutzung.

Zum PS-Store-Eintrag: Another Crab’s Treasure für PS5

Das Besondere am Spiel ist die Schalen-Mechanik: Im Laufe des Abenteuers lassen sich über 50 verschiedene Schalen finden. Das sind oft weggeworfene Gegenstände wie Dosen oder Becher, die Kril unterschiedliche Werte und Fähigkeiten verleihen. Zusätzlich erlernt Kril durch sogenannte Umami-Fähigkeiten Techniken von anderen Meeresbewohnern. Die Kämpfe ähneln denen in Soulslike-Spielen, sind aber zugänglicher, da es keine Ausdauerleiste gibt.

Weitere Bonus-Titel für den Spielekatalog

Neben „Another Crab’s Treasure“ erwarten Abonnenten von PS Plus Extra und Premium noch drei weitere Bonus-Titel. Zwei davon erscheinen im Laufe der nächsten Woche, der letzte folgt in der Woche darauf.

Folgende Titel werden dem Spielekatalog noch hinzugefügt:

Skull and Bones (PS5) – ab 2. Juni

(PS5) – ab 2. Juni Destiny 2: Legacy Collection (PS5, PS4) – ab 4. Juni

(PS5, PS4) – ab 4. Juni Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition (PS5, PS4) – ab 10. Juni

Premium-Nutzer können sich zusätzlich auch noch über zwei Ergänzungen für den Klassiker-Katalog freuen, die ab dem 5. Juni erhältlich sein und sowohl auf der PS5 als auch der PS4 gespielt werden können. Dabei handelt es sich um Neuauflagen der Adventures „Myst“ und „Riven“. Obendrauf können Premium-Abonnenten ab sofort auch zwei neue Spieltestversionen in Anspruch nehmen.

