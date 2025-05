PS5: Diese Blockbuster solltet ihr nicht verpassen – TV-Spot zelebriert „unverzichtbare Spiele“

In dieser Woche brachte Sony Interactive Entertainment die „Days of Play“ genannte Rabattaktion zurück. Genau wie in den Vorjahren umfassen die „Days of Play“ auch 2025 zahlreiche Sonderangebote.

Unter anderem haben Spieler die Möglichkeit, verschiedene Modelle der PS5 oder das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 zu reduzierten Preisen zu erwerben. Begleitet werden die „Days of Play“-Angebote von einem neuen TV-Spot, mit dem Sony Interactive Entertainment Blockbuster zelebriert, die ihr laut dem Unternehmen definitiv nicht verpassen solltet.

Dazu zählen bereits erhältliche Spiele wie „Astro Bot“, „Helldivers 2“ oder „Monster Hunter Wilds“. Zudem verweist der Spot auf kommende Highlights wie etwa „Ghost of Yotei“ oder „Death Stranding 2: On the Beach“.

PS5-Konsolen aktuell mit Angebotspreisen

„Manche sagen, man kann nicht alles haben. Ganz klar: Die waren noch nie hier. Denn hier ist jede Welt, jede Geschichte einfach zu gut, um sie zu verpassen. Hier wird das Unglaubliche zur Realität. Dieser Ort ist anders als alle anderen. Und wenn du einmal drin bist, gibt es kein Zurück mehr. Spiele das Unverpassbare – auf der PS5“, heißt es in dem Spot.

Dank der aktuellen „Days of Play“-Deals können sich interessierte Spieler ihre PS5-Konsole zu attraktiven Angebotspreisen sichern.

Noch bis zum 11. Juni 2025 bieten Sony Interactive Entertainment und teilnehmende Händler die PS5 Digital Edition beispielsweise für 379,95 statt der üblichen 449,99 Euro an. Die Variante mit Laufwerk ist ebenfalls im Preis reduziert und aktuell für 449,99 Euro statt 549,99 Euro erhältlich.

Etwas geringer fällt der Rabatt bei der PS5 Pro aus: Hier sinkt der Preis von 799,99 Euro auf 755,02 Euro. Doch nicht nur im Bereich der Hardware locken die „Days of Play“ mit Sonderangeboten.

Wer ausgewählte Hits der PlayStation Studios gerne nachholen möchte, kann in der aktuellen Rabattaktion ebenfalls bares Geld sparen, wie die folgende Übersicht zeigt.

