Switch 2: Geleaktes Setup-Video zeigt Benutzeroberfläche, Speicherplatz, 4K-Support und mehr

Nachdem erste Switch 2-Konsolen bereits vor dem Launch nächste Woche in Privatbesitz sind, ist jetzt ein Video aufgetaucht, dass den Setup-Prozess zeigt und so einen Blick auf die Benutzeroberfläche und einige technische Details gewährt.

Obwohl die Switch 2 erst in der kommenden Woche, genauer gesagt am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, in den Handel kommen wird, sind bereits seit einigen Tagen die ersten Konsolen im Umlauf, sodass erste Fotos und Videos im Netz gelandet sind.

Wie wir erst gestern berichtet haben, mussten die ersten Switch 2-Besitzer jedoch feststellen, dass sie die Konsole ohne ein entsprechendes Update noch nicht vollumfänglich nutzen und auch keine alten Switch-Spiele spielen können. Mittlerweile ist ein neues Video aufgetaucht, dass erstmals den Einrichtungsprozess der Switch 2 zeigt und so auch einen Blick auf die neue Benutzeroberfläche und einige der Einstellungen und technischen Daten gewährt.

Ein erster Blick auf den Einrichtungsprozess

Das entsprechende und fast zehnminütige Video stammt vom russischen YouTuber PopsCulture (via VGC), der behauptet, weltweit zu den ersten zu gehören, die die kommende Konsole detailliert in Aktion zeigen. Allerdings führt auch dieser frühzeitige Switch 2-Besitzer an, dass sich das System ohne das Day-One-Update noch nicht vollständig nutzen lässt.

Dafür präsentiert er denn vollständigen Setup-Vorgang, der unter anderem das Einstellen der Sprache, Region und Zeitzone umfasst. Spiele lassen sich natürlich noch nicht wiedergeben und auch weitere Funktionen wie der Nintendo eShop oder andere Online-Funktionen können bislang nicht genutzt werden. Allerdings durchforstet er die Systemeinstellungen und liefert so einige Details, die auch die technischen Spezifikationen der Switch 2 betreffen.

Den Anzeige- und Audio-Optionen lässt sich entnehmen, dass die Konsole, wie bereits bestätigt, 4K-Auflösung, HDR und eine 120-Hz-Ausgabe unterstützt. Auch ein Auto Low Latency Mode (ALLM) ist dabei, der für flüssigeres Gameplay sorgt. Wer Kopfhörer an der Switch 2 nutzt, kann zudem eine Option für virtuellen 5.1 Surround Sound aktivieren.

Ebenfalls interessant: Obwohl ein LCD- und kein OLED-Bildschirm verbaut ist, gibt es in den Systemeinstellungen eine Option zur Reduzierung des Einbrennens des Bildschirms. Außerdem ist eine Funktion vorhanden, die die Switch 2 automatisch einschaltet, sobald der Bildschirm angeschaltet wird, sowie ein Tool zum Testen des Mikrofons und jede Menge weitere, obligatorische Optionen.

Speichergröße, bessere Joy-Cons und helleres Display

Des Weiteren ist den Einstellungen zu entnehmen, dass vom 256 Gigabyte großen Speicher der Switch 2 insgesamt 232 Gigabyte zur Verfügung stehen – eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Zudem ist zu sehen, dass die Switch 2 mit der Firmware-Version 19.0.0 ausgeliefert wird.

Der Ersteller des Videos geht auch auf das Äußere und die Haptik der Switch 2 ein: Er hebt vor allem die neuen Joy-Con-Controller hervor, die sich im Vergleich zur ersten Switch deutlich robuster und wertiger anfühlen. Ebenso sticht der neue und deutlich hellere Bildschirm hervor – selbst wenn im Video nur die Benutzeroberfläche zu sehen ist.

Heute in exakt einer Woche werden dann auch alle Vorbesteller und Day-One-Käufer die Switch 2 in den Händen halten. Die Pre-Order-Phase für die neue Nintendo-Konsole startete bereits im April, doch mittlerweile sind die verfügbaren Kontingente nahezu überall ausverkauft. Zwischendrin sind lediglich kleinere Mengen immer wieder mal verfügbar. Hierzulande kostet die Switch 2 469,99 Euro oder 509,99 Euro für ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“.

