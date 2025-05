Switch 2: Nachfrage größer als die Kontingente – Bekannter Händler storniert Vorbestellungen

In der kommenden Woche erscheint die Switch 2 auch in Europa. Wie ein bekannter Händler einräumte, wird die riesige Nachfrage voraussichtlich dazu führen, dass zum Launch selbst Spieler leer ausgehen, die die Konsole vorbestellten.

In der kommenden Woche werden Spieler, die die Switch 2 rechtzeitig vorbestellten, endlich den Nachfolger zur erfolgreichen Nintendo-Konsole in den Händen halten. So zumindest die Theorie.

Nachdem Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa vor wenigen Wochen einräumte, dass aufgrund der riesigen Nachfrage vor allem in Japan mit Lieferengpässen zum Launch zu rechnen sei, gibt es nun auch für Spieler in Großbritannien schlechte Nachrichten. Wie aus einem Statement der Handelskette Game hervorgeht, sorgt auf der Insel nämlich auch eine Vorbestellung nicht automatisch dafür, dass Vorbesteller pünktlich zum Launch ihre Switch 2 erhalten.

Stattdessen räumte der Händler ein, dass aufgrund der großen Nachfrage bestehende Vorbestellungen storniert werden mussten. Wie viele Kunden unter dem Strich betroffen sind, verriet Game nicht.

Anzahl der Betroffenen soll möglichst gering gehalten werden

Allerdings wies das Unternehmen darauf hin, die Anzahl der Betroffenen möglichst gering halten und im Optimalfall möglichst viele Vorbestellungen wiederherstellen zu wollen, sofern es dem Händler gelingt, sich zusätzliche Switch 2-Kontigente zu sichern. Diesbezüglich sei allerdings noch nichts spruchreif, wie Game in einer offiziellen Stellungnahme betonte.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für die kürzliche Stornierung einiger Nintendo Switch 2-Vorbestellungen“, heißt es in der Erklärung. „Wir verstehen, wie enttäuschend das ist. Besonders für diejenigen, die sich schon lange auf ihre Bestellung gefreut haben.“

„Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, so viele der betroffenen Vorbestellungen wie möglich wiederherzustellen. Falls Ihre Bestellung betroffen war, möchten wir Sie wissen lassen, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, und Sie mit weiteren Updates und den nächsten Schritten kontaktieren werden“, so der Händler weiter.

„Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während wir an einer Lösung arbeiten. Wir wissen Ihre Unterstützung wirklich sehr zu schätzen.“

Nintendo unterbindet möglicherweise verfrühte Starts

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Der Preis der neuen Nintendo-Konsole liegt bei 469,99 Euro. Zudem bietet der Konzern ein zeitlich limitiertes Bundle an, das einen Download-Code für den Fun-Racer „Mario Kart World“ enthält und für 509,99 Euro erhältlich ist.

In dieser Woche erreichten uns Berichte, wonach einzelne Spieler ihr Switch-2-System bereits vorab erhalten haben. Spielen können sie damit allerdings noch nicht. Laut Nutzerangaben lässt sich die Switch 2 erst nach der Installation eines Systemupdates verwenden. Dieses ist derzeit jedoch noch nicht verfügbar.

Da bislang lediglich Spiele der originalen Switch auf dem Nachfolger getestet wurden, ist unklar, ob nur diese betroffen sind oder ob Nintendo generell gegen Frühstarts vorgeht.

