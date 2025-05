Switch 2: Russischer Leaker packt aus – so kam die Nintendo-Konsole vorzeitig in seinen Besitz

Erste Exemplare der Switch 2 sind bereits vor dem Launch im Umlauf. Einer der Ersten, der im Besitz von Nintendos neuer Konsole war und für Leaks sorgte, ist ein russischer Gaming-Podcaster. Nun hat er erzählt, wie er an das Gerät gekommen ist.

Offiziell erscheint die Switch 2 erst am 5. Juni 2025, doch erste Konsolen sind bereits seit dieser Woche im Umlauf. Fotos, die die neue Nintendo-Plattform in den Regalen der Händler zeigten, tauchten bereits am Montag auf, doch einige Exemplare sind auch schon im Privatbesitz gelandet.

Einer der Ersten, der eine Switch 2 sein Eigen nennen konnte, ist der russische Gaming-Podcaster Fedor Volkov, der im Anschluss auch für einige Leaks sorgte: Er präsentierte ein Video des Einrichtungsprozesses und bestätigte auch, dass alte Switch-Spiele ohne Day-One-Update noch nicht auf der neuen Konsole spielbar sind.

Wie es dazu kam, dass er bereits über eine Woche vor dem weltweiten Launch der Switch 2 eine Konsole in die Hände bekommen konnte, verriet er jetzt in einem Interview mit Kotaku. Zudem erklärte er, wieso er keine Angst vor Nintendo und möglichen rechtlichen Konsequenzen habe.

800 Dollar für eine Switch 2 aus einem Flugzeug aus Dubai – 9 Tage vor dem Launch

Wie Volkov, der zusammen mit zwei Freunden einen russischen Gaming-Podcast moderiert, erklärte, war es eine Mischung aus Glück und Kontakten, die ihm zur Switch 2 verhalf. Er erfuhr durch einen Freund in einer Telegram-Gruppe von einer Möglichkeit, an die neue Nintendo-Konsole zu kommen, da er Kontakt zu einem Händler hatte, der über Flugzeuge aus Dubai mehrere Switch 2-Konsolen erwartete.

Volkov erzählte: „Also habe ich diesem Typen geschrieben: Hey, Mann, ich möchte mir eine Switch 2 vorbestellen, um Inhalte zu erstellen. Ich habe einen Podcast und so weiter, und auch für mich, für mich selbst, um Videospiele zu spielen. Nicht um sie zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, nein, nur für mich.“ Und der Händler willigte ein, nachdem sich die beiden auf einen Preis von 800 Dollar einigen konnten.

„Ich konnte es nicht glauben, dass ich die Switch 2 neun Tage vor dem Release wirklich bekommen würde, als erste überhaupt, dass wir sie auspacken und auspacken würden“, sagte er. „Bis ich die Schachtel sah, bis ich sie mit den Händen berührte, konnte ich nicht glauben, dass sie echt ist.“

„Wir wollten der Welt beweisen, dass es auch in Russland Leute gibt, die einfach nur Videospiele spielen wollen“

Nintendo ist dafür bekannt, strikt gegen Leaker vorzugehen. So reichte das japanische Unternehmen zuletzt auch eine Klage gegen den Zubehörhersteller Genki ein, nachdem das Design der Switch 2 frühzeitig enthüllt und sogar ein 3D-gedruckter Dummy der Konsole auf der CES 2025 präsentiert wurde. Doch Volkov hat vor Nintendo keine Angst.

„Ich habe keine Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet“, sagte Volkov. „Ich habe das mit meinem Geld gekauft. Ich habe es gekauft, nicht gestohlen oder so etwas. Außerdem kommt Nintendo aus Japan, wissen sie, und sie haben keine offiziellen Geschäfte mehr in Russland. Sie haben dort keine Gerichtsbarkeit.“

Bereits 2022 hat Nintendo gemeinsam mit zahlreichen anderen Herstellern den Verkauf in Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs eingestellt. 2023 kappte man die Beziehungen zum CEO von Nintendo Russland und versetzte sogar den eShop in den Wartungsmodus. Dadurch wurde das Gaming in Russland laut Volkov deutlich erschwert, sodass Videospieler – wenn sie dazu bereit sind – auf den Schwarzmarkt und digitale Workarounds zurückgreifen müssen.

Doch abschließend stellte Volkov klar: „Wir wollen damit nicht prahlen: Schaut mal, wir haben eine Switch 2 und ihr nicht. Nein, wir möchten euch einfach nur Inhalte zeigen und der Welt beweisen, dass es auch in Russland, trotz vieler Sanktionen und dem Boykott großer Firmen, Leute gibt, die einfach nur Videospiele spielen wollen.“

