The Witcher 3 Wild Hunt: Geralt ist nicht zu stoppen – RPG-Hit erreichten riesigen Meilenstein

The Witcher 3 Wild Hunt:

Im aktuellen Geschäftsbericht blickte CD Projekt auf das abgelaufene Quartal zurück. Wie das polnische Studio bekannt gab, verkaufte sich "The Witcher 3: Wild Hunt" weiter auf einem stabilen Niveau und erreichte kürzlich den nächsten riesigen Meilenstein.

Zu den größten Ankündigungen der The Game Awards 2024 gehörte sicherlich die offizielle Enthüllung von „The Witcher 4“, das uns CD Projekt in einem ersten Trailer präsentierte.

Nachdem das polnische Studio in den vergangenen Tagen über die kreativen Herausforderungen bei den Arbeiten an „The Witcher 4“ sprach und zudem auf die Kritik an der neuen Protagonistin Ciri einging, gehörte im Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal auch der Vorgänger zu den Themen, die CD Projekt thematisierte.

Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, verkauft sich „The Witcher 3: Wild Hunt“ weiterhin auf einem hohen Niveau und brachte es bis zum 28. Mai 2025 auf 60 Millionen abgesetzte Einheiten.

Der erfolgreichste Titel in der Geschichte von CD Projekt

Bereits im April 2023 wies CD Projekt darauf hin, dass es sich beim finalen großen Abenteuer des Hexers Geralt um den erfolgreichsten Titel der Studiogeschichte handelt. Seinerzeit sprach das polnische Studio noch von 50 Millionen verkauften Einheiten.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass „The Witcher 3: Wild Hunt“ in den vergangenen zwei Jahren weitere zehn Millionen Abnehmer fand. Ein beeindruckender Wert für ein Spiel, das bereits ein paar Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat.

Ursprünglich erschien „The Witcher 3: Wild Hunt“ im Jahr 2015 für PC, PS4 und Xbox One. Nach der Veröffentlichung des Rollenspiels folgten Updates, kleinere DLCs sowie die beiden umfangreichen Add-ons „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“.

Neben einer Game of the Year Edition für die ursprünglichen Plattformen erschien im Herbst 2019 zudem eine Umsetzung für die Switch. Den Schlusspunkt setzte die grafisch aufpolierte Complete Edition für PS5 und Xbox Series X/S, die seit Dezember 2022 verfügbar ist.

CD Projekt arbeitet an mehreren The Witcher-Titeln

Bei „The Witcher 4“ handelt es sich nicht um den einzigen neuen „The Witcher“-Titel, auf den sich die Fans in den kommenden Jahren freuen dürfen. Des Weiteren entsteht aktuell ein Remake zum ersten „The Witcher“-Abenteuer, bei dem es sich laut CD Projekt um mehr als nur eine simple Neuauflage mit einer besseren Technik handelt.

Stattdessen spricht das Studio in diesem Zusammenhang von einer modernen Neuinterpretation des RPG-Klassikers auf Basis der Unreal Engine 5. Bei den Entwicklern von The Molasses wiederum entsteht ein Spin-off, das einen „innovativen Ansatz“ im „The Witcher“-Universum verfolgt.

Wann wir zu den besagten Titeln endlich mehr zu sehen bekommen, ließ CD Projekt bislang offen.

