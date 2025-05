Black Ops 6: Shooter überflutet Spieler mit Werbung – Community übt deutliche Kritik

In dieser Woche startete die vierte Season von "Call of Duty: Black Ops 6" und "Call of Duty: Warzone". Nachdem die Spieler feststellten, dass die Entwickler noch mehr Werbung im Spiel platzierten, ließ die deutlich formulierte Kritik nicht lange auf sich warten.

In dieser Woche brachten die Entwickler von Treyarch die vierte Season des im Herbst 2024 veröffentlichten Shooters „Call of Duty: Black Ops 6“ an den Start.

Wie die Community schnell feststellte, enthielt die neue Season jedoch nicht nur die in der offiziellen Roadmap angekündigten Inhalte. Vielmehr sorgte die Einführung zusätzlicher Werbebanner für Unmut: Diese sollen die Spieler zum Kauf des Premium-Battle-Passes oder anderer kostenpflichtiger Bundles animieren.

Besonders kritisch wird dabei aufgenommen, dass die Werbung gezielt in Menüs platziert wurde, in denen sich die Spieler regelmäßig und über längere Zeit aufhalten – etwa beim Anpassen ihrer Ausrüstung oder beim Durchstöbern von Events.

Neue Werbung sorgt für lautstarke Kritik

Wie unter anderem CharlieIntel auf X berichtet, tauchten die entsprechenden Werbebanner mit dem Start der vierten Season sowohl in „Black Ops 6“ als auch in „Warzone“ auf. Die Entwickler positionierten sie unter anderem im Klassen-Editor sowie im Event-Reiter, wo Battle-Pass-Inhalte und andere Bundles prominent hervorgehoben werden.

Auch im Waffenauswahlmenü stoßen Spieler nun auf Werbung – etwa für Waffenbauplan-Pakete. Für viele fühlt sich das wie eine ständige Erinnerung daran an, was ihnen ohne Zusatzkäufe „entgeht“. Kein Wunder also, dass sich schnell Kritik an der Werbeoffensive formierte.

Vor allem Spieler von „Black Ops 6“ vertreten den Standpunkt, dass derartige, aufdringliche Werbung in einem Vollpreisspiel nichts verloren habe. Gleichzeitig werfen die kritischen Stimmen Treyarch und Activision vor, dass es den Unternehmen nur noch um die Profitoptimierung geht, während die Qualität der Spiele zunehmend vernachlässigt wird.

Auch an offensichtlichen Mängeln wie der Cheater-Problematik oder den Verbindungsproblemen auf den Konsolen habe sich bis heute nichts geändert, so die Spieler weiter.

„Was zum Teufel ist mit diesem Franchise passiert? Traurig. Es ist so seelenlos und bar jeglicher Kreativität geworden. Ich schätze, das passiert, wenn man KI einsetzt und sich nur um die Umsatzmaximierung kümmert, ohne Rücksicht auf die Folgen“, heißt es dazu beispielsweise.

Auch der Battle-Pass wird kritisiert

Neben dem aktuellen Zustand von „Black Ops 6“ kritisieren die Spieler auch den Battle-Pass an sich, der ihrer Meinung nach bei einem Vollpreistitel kostenlos sein sollte. „Battle-Pässe sollten für jeden kostenlos sein, der das Basisspiel gekauft hat“, meint ein Spieler dazu. „Bundles sollten für Besitzer des Hauptspiels günstiger sein. Und ihr müsst einfach mit diesen zeitlich begrenzten Items aufhören.“

Eine Kritik, die keineswegs neu ist. Sie wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach laut. Auch die Preispolitik bei Crossover-Inhalten, wie zuletzt im Fall der „Teenage Mutant Ninja Turtles“, sorgte für Unmut in der Community. Von einer Besserung kann trotz des regelmäßigen negativen Feedbacks bislang aber keine Rede sein.

Call of Duty: Black Ops 6 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

