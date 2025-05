Clair Obscure Expedition 33: „Kleines“ Budget – Publisher prangert Branche an

Das Rollenspiel „Clair Obscure: Expedition 33“ ist ein großer Hit für das Indie-Studio Sandfall Interactive. Und das alles wurde mit einem recht geringen Budget geschafft, so der Publisher.

Das bislang am besten bewertete Spiel des laufenden Jahres ist das von dem französischen Indie-Studio Sandfall Interactive stammende „Clair Obscure: Expedition 33“. Der Titel wurde am 24. April veröffentlicht und konnte innerhalb von nur 33 Tagen satte 3,3 Millionen Kopien verkaufen.

All dies schaffte das Erstlingswerk des Studios mit einem recht überschaubaren Budget, erzählte der Portfolio Director Matthew Handrahan vom Publisher Kepler Interactive nun in einem Interview. Wie hoch das war, wollte Handrahan zwar nicht verraten. Er geht jedoch davon aus, dass niemand auf die tatsächliche Zahl kommen würde.

Publisher vergleicht mit PlayStation-3-Spielen

„Alle wollen unbedingt wissen, wie hoch das Budget ist“, so Handrahan in dem Interview mit den Kollegen von GamesIndustry.biz. „Ich werde es nicht verraten, aber ich würde garantieren, dass, wenn man zehn Leute raten lässt, alle zehn die tatsächliche Zahl nicht erraten würden. Ich bin mir sicher, dass Mirror’s Edge und Vanquish mehr kosteten, um es mal so auszudrücken.“

„Mirror’s Edge“ und „Vanquish“ scheinen etwas seltsame Vergleiche zu sein, da beide Titel vor mehr als zehn Jahren für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen. „Mirror’s Edge“ stammt von DICE und Electronic Arts und wurde 2008 veröffentlicht. „Vanquish“ wurde hingegen 2010 von PlatinumGames und Sega auf den Markt gebracht.

Die offiziellen Budgets wurden für beide Spiele nie öffentlich gemacht. Die Entertainment-Analysten von M2 Research schätzten die Kosten für ein AAA-Spiel im Jahr 2010 jedoch bereits auf 18 bis 28 Millionen US-Dollar.

Publisher prangert „unverantwortlich Praktiken“ an

In dem Interview warf Matthew Handrahan von Kepler Interactive ein, wie viel auch mit einem kleineren Budget erreicht werden kann. Dies sei jedoch ein großes Problem der Branche.

„Ich glaube, dass es in der Branche eine Menge unverantwortlicher Praktiken gibt“, so der Portfolio Director. „Einige Spiele können es schaffen. Grand Theft Auto 6 wird es schaffen, das können wir wohl alle mit großer Zuversicht sagen. Aber es gibt viele Spiele, die mit sehr großen Teams und für sehr viel Geld entwickelt werden, die nicht erfolgreich sind, und das hat seinen Preis. Menschen verlieren ihre Arbeit.“

In dem Interview sprachen Matthew Handrahan sowie der COO und Produzent von Sandfall Interactive, François Meurisse, außerdem darüber, wie es bei dem Studio nach dem Erfolg von „Clair Obscure: Expedition 33“ nun weitergeht. So hätten die Franzosen bereits „großartige Ideen“ für ihr nächstes Spiel.

Quelle: GamesIndustry.biz, Kotaku

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren