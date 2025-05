Concord: Ihr könnt 3.000 US-Dollar in den Flop-Shooter investieren

„Concord“ wurde wenige Tage nach dem Launch eingestellt. Käufer bekamen ihr Geld zurück, sofern sie keine andere Verwendung im Sinn hatten, und das zuständige Entwicklerstudio Firewalk ist Geschichte. Völlig aus den Schlagzeilen verschwindet „Concord“ dennoch nicht.

Momentan wird bei Godwill ein Erinnerungsstück versteigert, das aus der Launch-Phase des gefloppten Titels stammt. Hierbei handelt es sich um eine Art Gedenktafel, die offensichtlich von einer ehemaligen Entwicklerin des Studios Firewalk stammt.

Persönliches Entwicklerstück im Angebot

Die versteigerte Gedenktafel wurde den Mitgliedern des Entwicklerteams im Rahmen der Veröffentlichung von “Concord” überreicht. Sie umfasst ein Spielmotiv, eine PS5-Disk und eine Widmung. Darauf zu lesen: „Gründungs-Freegunner, Northstar-Crew, weltweiter Concord-Start, 23. August 2024“.

Ebenfalls ist der Name Chelsea Grace abgedruckt. Den Credits von “Concord” zufolge gehörte sie dem Grafik-Team von Firewalk Studios an. Sie war dort als Leiterin für Outsourcing und Co-Entwicklung tätig.

Mehr als 3.000 Euro müssen Fans in das Erinnerungsstück investieren. (Bildquelle: Goodwill)

Der genaue Weg der Tafel zu Goodwill ist unklar. Möglich ist, dass Grace sie selbst gespendet hat. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Dritter im Besitz des Erinnerungsstücks war und es der Organisation zur Verfügung stellte.

Die Auktion wird über die Plattform von „Goodwill of the Olympics and Rainier Region“ abgewickelt, einer lokalen Organisation mit Sitz in Washington. Zu diesem Gebiet gehören unter anderem die Städte Tacoma und Longview. Das Entwicklerstudio Firewalk war im nahegelegenen Bellevue ansässig.

Die Versteigerung der Gedenktafel begann am 27. Mai 2025 und läuft bis zum 3. Juni 2025. Bislang wurden über 40 Gebote abgegeben. Das höchste liegt momentan bei 3.002 US-Dollar, das neue Mindestgebot beträgt somit 3.003 US-Dollar.

Die Plakette befindet sich laut Angaben von Goodwill in gutem Zustand. Fotos auf der Auktionsseite zeigen das Objekt inklusive Rahmen, Disk und Grafik.

Concord – ein kurzer Auftritt

“Concord” erschien im August 2024 als Live-Service-Titel für PS5 und PC. Der Multiplayer-Shooter befand sich laut Berichten rund acht Jahre in Entwicklung und war das Debütprojekt von Firewalk Studios, 2018 gegründet und 2023 von Sony übernommen.

Trotz langjähriger Entwicklung konnte das Spiel weder bei Kritikern noch bei Spielern überzeugen. Der Titel erhielt auf Metacritic Bewertungen im mittleren Bereich (62 für PS5, 65 für PC).

Die Verkaufszahlen sollen bei rund 25.000 Einheiten gelegen haben. Sony zog den Titel zurück, bot Rückerstattungen an und stoppte weitere Pläne zur Überarbeitung. Kurz darauf wurde die Schließung von Firewalk Studios bekanntgegeben.

