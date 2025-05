Cyberpunk 2077: Megaerfolg – Phantom Liberty erreicht neuen Meilenstein

Mit der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 hat das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED zur „Cyberpunk 2077“-Erweiterung „Phantom Liberty“ eine neue Verkaufszahl enthüllt. Es ist das erste und zugleich letzte Addon dieser Art. Mittlerweile kümmert sich das Team neben „The Witcher 4“ um einen Nachfolger von „Cyberpunk 2077“.

Laut CD Projekt wurde „Phantom Liberty“ bis zum 28. Mai 2025 insgesamt zehn Millionen Mal abgesetzt. Diese Zahl umfasst sowohl Einzelverkäufe als auch Verkäufe im Rahmen der „Ultimate Edition“-Bundles.

Bereits im November 2024 wurde ein Meilenstein von acht Millionen verkauften Exemplaren gemeldet. Auch das Hauptspiel „Cyberpunk 2077“ schlägt sich solide: Insgesamt gingen mehr als 30 Millionen Exemplare über die echten und virtuellen Ladentische.

Die künftige Nachfrage wird wiederum durch neue Plattformveröffentlichungen gestützt. So erscheint die „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition“ am 5. Juni 2025 auch für die Nintendo Switch 2.

Gefeiert wird der neue Meilenstein mit dieser Grafik.

Das bietet Phantom Liberty

„Phantom Liberty“ erschien im September 2023 für PS5, PC und Xbox Series X/S. In der Spionage-Erweiterung wird die Spielfigur V in den neuen Bezirk Dogtown geschickt, um Präsidentin Rosalind Myers der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika zu retten. Unterstützung erhält er dabei von Solomon Reed, einem verdeckten NUSA-Agenten, der von Idris Elba verkörpert wird.

Die Erweiterung bringt zahlreiche Neuerungen ins Spiel:

Neuer Bezirk: Dogtown mit eigenen Haupt- und Nebenmissionen

Relikt-Fertigkeitsbaum mit zusätzlichen Fähigkeiten

Anhebung der Maximalstufe auf Level 60

Neue Fahrzeuge, inklusive bewaffneter Modelle

Einführung von Fahrzeugkämpfen und dynamischen Airdrop-Events

Neue Waffen und Quickhacks

Wiederholbare Fahrzeugaufträge

Zudem bietet „Phantom Liberty“ mehrere Entscheidungswege mit verschiedenen Enden – darunter auch ein finales Ende für das Hauptspiel.

Cyberpunk 2 in Arbeit

Parallel zum Erfolg der Erweiterung arbeitet CD Projekt RED an einer Fortsetzung des „Cyberpunk“-Franchise mit dem Arbeitstitel „Project Orion“. Laut Mike Pondsmith, Schöpfer der Vorlage, führt das neue Spiel unter anderem in eine bislang unbekannte Stadt, die als „Chicago gone wrong“ beschrieben wird.

Bis zur Veröffentlichung von „Cyberpunk 2“, oder wie der Titel auch heißen wird, vergehen noch etliche Jahre. CD Projekt selbst gab kürzlich eine Release-Prognose heraus. Zunächst veröffentlicht das Unternehmen „The Witcher 4“, das mit einer neuen Protagonistin daherkommt, aber ebenfalls keinen Termin hat. Hier müssen Fans nicht ganz so lange warten.

