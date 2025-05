Death Stranding 2: DLC-Inhalte nach dem Launch? Hideo Kojima äußert sich und hat weitere Details parat

"Death Stranding 2: On the Beach" steht vor der Veröffentlichung. Hier stellt sich die Frage, wie es nach dem Launch weitergeht. Sind Download-Erweiterungen geplant? Hideo Kojima hat diese und auch andere Fragen beantwortet.

In einer neuen Folge seiner Radiosendung sprach Hideo Kojima über die Post-Launch-Strategie für „Death Stranding 2: On the Beach“. Der Game-Designer stellte klar, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine herunterladbaren Zusatzinhalte geplant seien – zumindest keine größeren DLCs dieser Art.

„Was DLC angeht, so gibt es im Moment keine Pläne“, betonte der Game-Designer. Episodische Inhalte seien seiner Ansicht nach nicht mehr so angesagt. Kleinere inhaltliche Ergänzungen schloss Kojima jedoch nicht aus. Er sei sich nicht vollends sicher: „Früher haben wir nach der Markteinführung regelmäßig etwas hinzugefügt. Aber jetzt – vielleicht wird es so etwas geben.“

Zwar seien klassische DLC-Pakete für „Death Stranding 2“ aktuell nicht vorgesehen, doch das Entwicklerteam verfolge den Plan, das Spiel nach dessen Veröffentlichung durch Updates weiter zu verbessern. Dabei sollen mögliche Fehler eliminiert werden, die erst nach dem Launch auftauchen.

Auch neue Features könnten nachträglich hinzukommen: „Vielleicht schaffen wir sogar etwas, das es im ersten Spiel noch gar nicht gab. Wer weiß. Ich kann das jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen“, so Kojima.

Gestrichene Mechanik: Haarwuchs und Pflege

Ein weiteres Detail aus der Radiosendung betrifft eine ursprünglich für „Death Stranding 2“ geplante Gameplay-Mechanik rund um Hauptfigur Sam Porter Bridges. Angedacht war, dass Sam im Verlauf des Spiels Haar- und Bartwuchs zeigt, den die Spieler individuell pflegen oder verändern könnten – wovon wir übrigens nicht zum ersten Mal hören.

„Seine Haare würden wachsen und er würde sich seinen Bart selbst rasieren. Dafür haben wir sogar ein System entwickelt“, so Kojima. Zusätzlich war ein Feature zur Änderung der Haarfarbe vorgesehen. Die Mechanik wurde jedoch gestrichen – unter anderem wegen des realen Erscheinungsbilds von Schauspieler Norman Reedus, der Sam verkörpert.

Laut Kojima wäre es problematisch gewesen, Reedus’ Aussehen in „Death Stranding 2“ zu stark zu verändern: „Norman Reedus ist, nun ja, ein Superstar.“ Der Game-Designer erklärte, dass bei solchen Systemen oft extreme Varianten wie goldene oder silberne Frisuren beliebt seien – was dem angestrebten Realismus widersprochen hätte. Noch viel schlimmer: „Es bestand sogar die Möglichkeit, dass er blond werden könnte“, ergänzte Kojima. Die Entwicklung des Haarsystems sei daher trotz bereits fortgeschrittenen Stands eingestellt worden.

Weitere Informationen zu „Death Stranding 2“ auf PLAY3.DE:

Ebenfalls Thema der Sendung war das große Interesse von Personen, als Ingame-Charaktere gescannt zu werden. Die Resonanz sei so überwältigend gewesen, dass „die Hälfte von ihnen abgewiesen werden musste“.

Kojima meinte ergänzend, dass das Scannen einer einzelnen Person etwa 15 Minuten in Anspruch nehme, um sie im Spiel als sogenannten Prepper erscheinen zu lassen. Ob er selbst in „Death Stranding 2: On the Beach“ zu sehen sein wird, ließ er offen. Fest steht hingegen: Auch ein Anime ist geplant.

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Vorbestellungen sind im Handel sowie im PlayStation-Store möglich. Die damit einhergehenden Boni gewähren Zugriff auf digitale Extras, darunter kosmetische Skins und ein animiertes Quokka-Hologramm.

