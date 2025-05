Death Stranding 2: Kojima kündigt Premieren-Event an – Termin, erste Infos & Livestream

Zum Abschluss der Woche kündigten die Verantwortlichen von Kojima Productions ein Premieren-Event zum Ende Juni erscheinenden "Death Stranding 2" an. Wir verraten euch, wann es losgeht – und worauf ihr euch freuen dürft.

Am 26. Juni 2025 erscheint mit „Death Stranding 2: On the Beach“ der offizielle Nachfolger zu Hideo Kojimas Open-World-Abenteuer aus dem Jahr 2019.

Wie Hideo Kojima und sein Studio Kojima Productions heute ankündigten, dürfen sich Fans schon bald auf neue Details und Eindrücke zum Sequel freuen. Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 findet ein offizielles Game-Premiere-Event zu „Death Stranding 2“ statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Geoff Keighley.

Das Event startet am 8. Juni 2025 um 19:00 Uhr pazifischer Zeit (PDT). Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt es hierzulande am 9. Juni um 4:00 Uhr morgens (MESZ). Dank eines offiziellen Streams können die Spieler natürlich live dabei sein.

Was gibt es auf dem Event zu sehen?

Neben dem Termin und der Uhrzeit nannten die Verantwortlichen von Kojima Productions auch erste Details zu den Inhalten des Events. Wenig überraschend werden Hideo Kojima und Geoff Keighley die Veranstaltung nutzen, um „Death Stranding 2“ im Rahmen einer exklusiven Live-Präsentation vorzustellen.

Darüber hinaus ist ein Panel mit Hideo Kojima geplant, bei dem der Game Director ausführlich über sein neues Projekt sprechen und weitere Details verraten wird.

Zum Abschluss wurde angedeutet, dass auch der eine oder andere Special Guest mit von der Partie sein wird. Konkrete Namen nannte Hideo Kojima zwar noch nicht, was die Spielerschaft jedoch nicht davon abhielt, etwa über einen Auftritt von Norman Reedus zu spekulieren.

Wie bereits im ersten Teil übernimmt der beliebte Schauspieler in „Death Stranding 2“ erneut die Rolle des Protagonisten Samuel „Sam“ Porter Bridges.

Erscheint der dritte Trailer schon kommende Woche?

Möglicherweise versorgt uns Hideo Kojima schon vor dem Game-Premiere-Event mit neuen Spielszenen und Eindrücken aus „Death Stranding 2“. Kürzlich kündigte Geoff Keighley nämlich an, dass Kojima zu den Gästen gehört, die er im Rahmen des großen Eröffnungsevents des Summer Game Fest 2025 auf der Bühne begrüßen wird.

Da Kojima vor wenigen Tagen selbst bestätigte, dass er an einem neuen Trailer arbeitet, liegt der Verdacht nahe, dass dieser bereits im Rahmen des Opening Events seine Premiere feiern könnte. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht.

Das Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2025 startet am Freitag, den 6. Juni, um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

