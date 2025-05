Elden Ring: Hauptdarsteller für Kinofilm gefunden? Warfare-Star ist im Rennen

In der Vergangenheit tauchten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Verfilmung von „Elden Ring“ auf und auch George R. R. Martin, der als Autor am Werk von Entwickler FromSoftware beteiligt war, sprach bereits über eine mögliche Adaption für die große Leinwand.

Und in der letzten Woche erfolgte schließlich die offizielle Ankündigung durch Bandai Namco Entertainment und die verantwortliche Produktionsfirma A24: „Elden Ring“ kommt in die Kinos. Für Regie und Drehbuch wurde Alex Garland („Ex Machina“, „28 Days Later“) verpflichtet, der bereits eine feste Vorstellung davon zu haben scheint, wer die Hauptrolle übernehmen könnte.

Alex Garland und Kit Connor: Wiedervereinigung für Elden Ring?

Wie Deadline jetzt nämlich berichtet, soll sich Garland in Verhandlungsgesprächen mit Schauspieler Kit Connor befinden. Die beiden arbeiteten auch schon zuletzt für das Kriegsdrama „Warfare“ zusammen, das letzten Monat in die Kinos gekommen ist. Während Garland Regie führte, war Connor in der Rolle eines der Soldaten zu sehen. Nun soll er in „Elden Ring“ die Hauptrolle spielen.

A24 wollte zu den Berichten noch keinen Kommentar abgeben, doch den Quellen zufolge sollen sowohl Garland als auch Connor sehr an einer Zusammenarbeit interessiert sein. Allerdings müssten zunächst noch mehrere Faktoren geklärt werden, wie beispielsweise auch die Planung.

Neben Garland werden außerdem auch Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich, Vince Gerardis sowie George R. R. Martin am „Elden Ring“-Film beteiligt sein und als Produzenten agieren. Übrigens: Garland outete sich bereits als großer Fan des Spiels und verriet, dass er „nicht aufhören“ könne zu spielen und „gerade im NG+6“ unterwegs ist.

Diese Figur wünschen sich Fans als Protagonist des Films

Welche Figur aus „Elden Ring“ die Hauptrolle im Film darstellen wird, die von Connor gespielt werden könnte, steht hingegen noch nicht fest. So sind bislang noch keine konkreten Details zur Handlung bekannt. Ob Connor als der Befleckte (im Original: The Tarnished) zu sehen sein wird, der auch im Spiel als Protagonist diente, bleibt abzuwarten.

Doch wenn es nach den Fans ginge, hätten sie bereits den perfekten Protagonisten für den „Elden Ring“-Film gefunden: In einer Reddit-Diskussion gab es zwar zahlreiche Vorschläge, darunter beispielsweise auch Melina oder sogar Miquella, doch der Großteil scheint sich einig und wünscht sich Vyke.

Vyke ist ein zentraler Charakter in „Elden Ring“ und ziert sogar das Cover des Spiels. Als Befleckter kam er dem Titel des Eldenfürsten am nächsten, doch um seine Fingerjungfer vor dem Opfertod zu bewahren, berührte er die Rasende Flamme. Und obwohl er ihr erlag, wurde er nicht zum Fürsten der Rasenden Flamme, sondern stattdessen in ein Siegelgefängnis gesperrt.

In „Elden Ring“ können Spieler Vyke in zwei Formen begegnen: einmal als Eindringling in der Nähe der Kirche der Inhibition und einmal als Boss im Siegelgefängnis des Fürstenanwärters, wo er als Ritter Vyke der Tafelrundfeste in seiner ursprünglichen Form kämpft.

