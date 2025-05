Halo: Auch für PS5? Große Neuigkeiten geplant – Gerücht

„Forza“ hat den Weg geebnet, „Gears of War“ folgt. Im Grunde fehlt nur noch „Halo“ und die großen Xbox-Namen verweilen auf der PS5. Dass „Halo“ früher oder später auf PlayStation-Systemen spielbar sein wird, dürfte nach der jüngsten Strategie kaum jemand bezweifeln. Offen ist weiterhin, welcher Teil den Anfang macht und wann die Ankündigung erfolgt.

Hierzu gibt es ein neues Gerücht: Laut einem Bericht von Rebs Gaming (via Insider Gaming) könnte bei der „Halo“-Weltmeisterschaft Ende Oktober eine bedeutende Ankündigung erfolgen. Der Hinweis stammt angeblich aus einem informellen Gespräch mit einem Entwickler, das im Rahmen der Dallas Open stattgefunden haben soll.

Bereits Anfang des Jahres hatte Rebs berichtet, dass die Enthüllung eines neuen „Halo“-Spiels für 2025 vorbereitet werde. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus, aber hierbei könnte angesichts Microsofts zunehmender Multiplattform-Ausrichtung auch die PS5 eine Rolle spielen.

Hinweise auf PS5-Portierung der „Master Chief Collection“

Schon vor dem jüngsten Gerücht gab es Spekulationen rund um eine mögliche PS5-Version der „Halo: The Master Chief Collection“. Diese enthält überarbeitete Fassungen der vier Haupttitel – „Halo: Combat Evolved Anniversary“, „Halo 2“, „Halo 3“ und „Halo 4“. Später wurden „Halo 3: ODST“ und „Halo: Reach“ hinzugefügt. Damit könnten ehemals Xbox-exklusive Inhalte bald für PlayStation-Spieler zugänglich sein.

Einige Bestandteile sind durchgesickerten Informationen zufolge möglicherweise nicht Teil der PS5-Version. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bisher nicht genannt. Die Hinweise stammen unter anderem vom renommierten Insider Tom Warren:

Neben der möglichen PS5-Portierung soll sich außerdem ein vollständiges Remake von „Halo: Combat Evolved“ in der Entwicklung befinden. Ob auch dieses für die PlayStation erscheinen wird, ist unklar.

Auch über den neusten Teil wird spekuliert. Nach den heutigen Gerüchten kommentierte ein User auf Reddit: „Wäre cool, Halo Infinite auf der PS5 zu sehen. Das Gameplay ist wirklich gut, und wenn Leute, die die Serie noch nie gespielt haben, es ausprobieren und feststellen, dass es gut ist, würde das dazu führen, dass die Halo-Community endlich die Klappe hält, selbst bei kleinsten Änderungen am Franchise.“

Die noch unbestätigten PS5-Ports passen letztlich in Microsofts übergreifende Strategie, ehemalige Xbox-Exklusivtitel auch für andere Plattformen zugänglich zu machen. In den letzten eineinhalb Jahren wurden bereits mehrere solcher Titel – darunter „Sea of Thieves“ und „Hi-Fi Rush“ – für andere Systeme angekündigt oder veröffentlicht. Auch „Indiana Jones und der Große Kreis“ landete auf der Sony-Konsole.

„Gears of War Reloaded“ folgt im August 2025:

Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte von Microsoft, betonte in diesem Zusammenhang schon vor Monaten, dass es keine starren Plattformgrenzen mehr gebe. Die Öffnung gegenüber PlayStation ist damit Teil dieser langfristigen Ausrichtung.

Für Microsoft ist es eine Strategie, die sich auszahlt. Xbox-Spiele gehörten zuletzt zu den meistverkauften Games auf der PS5. Hier stellt sich die Frage, ob eine neue Xbox-Hardware überhaupt noch sinnvoll ist. Tatsächlich deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Microsoft auf die Bremse tritt.

Weitere Meldungen zu Halo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren