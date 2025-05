Mafia The Old Country: Authentizität im Fokus – Entwickler-Tagebuch gewährt weitere Einblicke

Mafia The Old Country:

Hangar 13 hat ein neues Entwickler-Tagebuch zu „Mafia: The Old Country“ veröffentlicht, das weitere Einblicke in das kommende Actionspiel und vor allem hinter die Kulissen gewährt. Im Mittelpunkt steht dabei, wie die Macher für die nötige Authentizität sorgen wollen.

Anfang des Monats feierte „Mafia: The Old Country“ seine Gameplay-Premiere, die umfangreiche und vor allem vielversprechende Einblicke in das kommende Prequel der beliebten Reihe gewährte. Das Spiel führt die Spieler in das Sizilien des Jahres 1905 und somit zu den Anfängen des organisierten Verbrechens.

Dabei legt Hangar 13, die sich für die Entwicklung verantwortlich zeichnen und gemeinsam mit dem italienischen Studio Stormind Games zusammenarbeiten, besonders viel Wert auf eine authentische Erfahrung. Das machten die Verantwortlichen jetzt in einem neuen Entwickler-Tagebuch deutlich, das weitere Einblicke in das Spiel und hinter die Kulissen erlaubt.

Priorität der Entwickler: Alles im Spiel soll sich authentisch anfühlen

So präsentiert das neue Video (via GamingBolt) zu „Mafia: The Old Country“ jede Menge Details und interessante Informationen, die unter anderem direkt von Game Director Alex Cox, Lead Writer Matthew Aitken oder Art Director Steve Noakes kommen. „Die Details sind absolut entscheidend, um die Immersion des Spielers aufrechtzuerhalten“, erklärt Cox, der zudem darauf hinweist, dass man sich auch die Hilfe von Fachexperten sicherte, um die eigene Vision umsetzen zu können.

Der Game Director weiter: „Wir müssen sicherstellen, dass das Spiel in der realen Geschichte der sizilianischen Mafia verankert ist. Experten auf ihrem Gebiet können uns dabei helfen, Dinge, die wir lesen, und Dinge, die wir auf dem Bildschirm sehen, mit echten Lebenserfahrungen zu kontextualisieren.“

Und auch Salvo Fallica, seines Zeichens Senior Project Manager von Partnerstudio Stormind Games, versicherte, wie wichtig die Authentizität für „Mafia: The Old Country“ ist: „Unsere Priorität war es immer, sicherzustellen, dass sich alles im Spiel authentisch anfühlt.“

The Old Country wird ein deutlich anderes Spielerlebnis bieten

Näher ins Detail ging Art Director Noakes, der als Beispiel die Messer anführt, die im Spiel verwendet werden können, für die es aber kaum Referenzmaterial gab. Um authentische Designs zu gewährleisten, suchten die Entwickler eine abgelegene Werkstatt auf, in der ein Vater und sein Sohn Messer noch von Hand fertigten und ihnen ihren einzigartigen regionalen Stil verliehen. Diese direkte Erfahrung war laut Noakes für die Detailtreue im Spiel unerlässlich.

Abschließend geht Associate Art Director Jakub Vavrik auch darauf ein, wie sehr sich „Mafia: The Old Country“ von den Vorgängen unterscheiden wird, da „frühere Mafia-Spiele mehr oder weniger stadtlastig waren, und jetzt bewegen wir uns in eine organischere Wildnis Siziliens“. Ein Aspekt, auf den Game Director Cox auch schon im vergangenen Dezember genauer einging und erklärte, dass die Spieler ein völlig anderes Erlebnis erwarten können.

Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ am 8. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbestellungen sind bereits möglich und so haben Käufe die Wahl zwischen der obligatorischen Standard Edition, die sowohl digital als auch physisch für nur 49,99 Euro angeboten wird, und einer digitalen Deluxe Edition für 59,99 Euro, die zahlreiche Bonusinhalte bietet.

