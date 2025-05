Microsoft: Entwicklungsprioritäten neu ausgerichtet – Was bedeutet das für Xbox & die Handhelds?

Wie Jez Corden von Windows Central berichtet, hat Microsoft seine Entwicklungsprioritäten neu ausgerichtet. Doch was bedeutet das Ganze für den Nachfolger der Xbox Series X und die geplanten Handhelds?

Nachdem sich über einen langen Zeitraum Gerüchte um einen eigenständigen Xbox-Handheld hielten, wurde dieser im vergangenen November auch von Phil Spencer, dem Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, bestätigt.

Nach dem letzten Stand der Dinge sollte das besagte Handheld-Gerät 2027 erscheinen. Wie der in Xbox-Fragen gut informierte Insider Jez Corden berichtet, könnte es dazu jedoch nicht mehr kommen. Stattdessen gibt Corden an, dass Microsoft seine Entwicklungsprioritäten neu ausgerichtet habe – mit unmittelbaren Folgen für den eigenständigen Xbox-Handheld.

Während die Arbeiten am Nachfolger der Xbox Series X laut Corden planmäßig voranschreiten, soll der ursprünglich für 2027 geplante Xbox-Gerät vorerst in den Hintergrund rücken.

Windows 11 auf mobilen Geräten soll optimiert werden

Weiter heißt es, dass sich Microsoft zunächst darauf konzentrieren möchte, Windows 11 für den Einsatz auf Handhelds von Drittherstellern wie Asus, MSI oder Lenovo zu optimieren. Aktuell liege der Schwerpunkt auf der softwareseitigen Integration von Xbox-Diensten in das Windows-Ökosystem.

Das von Microsoft verfolgte Ziel: die Nutzererfahrung bei der Verwendung von Windows 11 auf PC-Gaming-Handhelds spürbar zu verbessern.

Hier gehe es Microsoft laut Corden darum, auf den wachsenden Erfolg von SteamOS zu reagieren. Nachdem das Betriebssystem von Valve zunächst nur auf dem Steam Deck zum Einsatz kam, können mittlerweile auch Dritthersteller ihre Geräte mit SteamOS ausliefern. Wie Vergleiche auf dem Legion Go S zeigen, hat das Betriebssystem von Valve auf den PC-Gaming-Handhelds technisch aktuell die Nase vorne.

Sowohl in Sachen Performance als auch anderen Faktoren wie der Akkulaufzeit oder der allgemeinen Framerate bei Spielen sticht SteamOS Windows 11 mitunter deutlich aus.

Wie steht es um Project Kennan?

Wie bekannt ist, plant Microsoft nicht nur einen eigenständigen Xbox-Handheld. Gemeinsam mit Asus arbeitet das Unternehmen aus Redmond zudem an einem PC-Gaming-Handheld mit Xbox-Integration, der aller Voraussicht nach auf dem ROG Ally 2 basieren wird und unter dem Arbeitstitel Project Kennan entsteht.

Laut Jez Corden hat Microsoft Project Kennan intern stärker in den Fokus gerückt, um Windows 11 weiterzuentwickeln und zu optimieren – mit dem Ziel, die Nutzererfahrung auf mobilen Gaming-Geräten insgesamt zu verbessern. Den Quellen Cordens zufolge sind die Arbeiten an dem Gerät weitestgehend abgeschlossen, sodass Project Kennan wie geplant noch in diesem Jahr erscheinen kann.

Abschließend betonte der Insider, dass Microsoft weiterhin am Konzept des eingangs erwähnten eigenständigen Xbox-Handhelds festhält und auch künftig in entsprechende Technologien investiert. Das Projekt wurde also nicht eingestellt. Vielmehr kam es zuletzt zu einer strategischen Verlagerung der Ressourcen.

Entlassungen habe es infolge der Neuausrichtung nicht gegeben, wie Corden versichert.

