MindsEye: Creation-Suite von Everywhere übernommen – Fragezeichen hinter Projektstatus

Build a Rocket Boy, geleitet vom früheren “GTA”-Produzenten Leslie Benzies, hatte “Everywhere” ursprünglich als vielseitige Online-Plattform angekündigt. Spieler sollten in einer offenen Welt namens Utropia eigene Inhalte erstellen und teilen können. Herzstück war der Editor Arcadia, mit dem sich vollständige Spielmechaniken – inklusive KI-gesteuerter Gegner und Umgebungen – erstellen ließen.

Parallel dazu wurde „MindsEye“ entwickelt: zunächst als Bestandteil von „Everywhere“, zugleich aber auch als eigenständiges Spielerlebnis. Ein neuer Strategiewechsel deutet darauf hin, dass „MindsEye“ künftig den zentralen Fokus des Studios bildet.

Die ursprünglich für „Everywhere“ entwickelte Creation Suite wurde vollständig in das neue Projekt integriert. Die Tools firmieren inzwischen unter den Namen Build.MindsEye und Play.MindsEye.

Ein Sprecher von Build a Rocket Boy erklärte gegenüber VGC: „Arcadia war ursprünglich als unsere zentrale Kreationsplattform gedacht. Doch mit dem Fortschritt von MindsEye und dem Ausbau des BARB-Ökosystems entwickelte sich das Ganze organisch zu einem fokussierteren Ansatz.“

Die neuen Komponenten bestehen laut Entwickler aus drei eng verknüpften Elementen: einer explosiven Action-Adventure-Kampagne, Play.MindsEye mit hochwertigen, vom Studio entwickelten Inhalten, und Build.MindsEye zur Erstellung eigener Inhalte.

Everywhere-Website leitet auf MindsEye um

Die offizielle Website von „Everywhere“ verweist mittlerweile direkt auf „MindsEye“, ohne das ursprüngliche Projekt zu erwähnen. Auch wenn keine formelle Einstellung bekannt gegeben wurde, lässt dieser Schritt auf eine entsprechende Neuausrichtung schließen.

Auf Nachfrage von VGC, ob „Everywhere“ weiterhin als eigenständiges Projekt verfolgt werde, antwortete das Studio recht schwammig: „Wie bei allen neuen Produkten entwickeln sich die Dinge weiter.“ Die geschlossenen Tests hätten vor allem der Weiterentwicklung jenes Systems gedient, das nun in „MindsEye“ Verwendung findet.

„Damit BARB unsere Vision vollständig umsetzen konnte, mussten wir unser Erstellungs-Toolset gemeinsam mit einer Entwickler-Community in Echtzeit testen – und haben mit Everywhere begonnen, während MindsEye parallel im Hintergrund wuchs“, so der weitere Wortlaut. Auch wenn die Aussagen sehr danach klingen, dass „Everywhere“ vollständig in „MindsEye“ aufging, bleibt die formelle Bestätigung noch aus.

Die bisherigen Ergebnisse können Spieler schon bald erleben: „MindsEye“ erscheint am 10. Juni 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Creation Suite, ehemals “Arcadia”, soll dann vollständig in die neue Plattform integriert sein.

Mehr zu „MindsEye“ auf PLAY3.DE:

Everywhere war fast zehn Jahre in Arbeit

Bereits 2016 begann ein Team ehemaliger Rockstar-Entwickler mit der Arbeit an „Everywhere“. Ziel war eine modulare, offene Spielwelt mit nutzergenerierten Inhalten und verschiedenen Spielmodi („Districts“) – darunter ein Rennmodus, ein Third-Person-Shooter und ein UGC-Marktplatz. Technologisch basierte das Projekt zunächst auf Amazon Lumberyard, bevor später auf Unreal Engine 5 umgestellt wurde.

Interne Tests – darunter eine Alpha im Dezember 2023 und eine Beta im Juni 2024 – hatten Herausforderungen bei Komplexität und Bedienbarkeit der Tools offenbart. Mit der Neuausrichtung auf „MindsEye“ scheint Build a Rocket Boy nun einen klareren, fokussierteren Weg eingeschlagen zu haben.

Weitere Meldungen zu MindsEye.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren