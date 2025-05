MultiVersus: Heute ist Schluss für das nächste Live-Servce-Spiel 

Bereits Ende Januar kündigte Entwickler Player First Games an, dass „MultiVersus“ nach der fünften Staffel eingestellt wird. Und heute ist es so weit: Die Server gehen vom Netz und das Live-Service-Spiel wird aus den Stores entfernt.

Am 28. Mai 2024 veröffentlichten Entwickler Player First Games und Publisher Warner Bros. Games mit „MultiVersus“ ein Crossover-Kampfspiel, in dem Charaktere aus verschiedenen Franchises von Warner Bros. zusammenkommen und im Stile von Nintendos „Super Smash Bros.“ in Arenen gegeneinander antreten.

Konzipiert als Live-Service-Spiel hielt der Erfolg jedoch nicht lange an: Nach nicht einmal einem Jahr verkündeten die Verantwortlichen bereits Ende Januar das Aus von „MultiVersus“. Wie damals bekannt gegeben wurde, wird nach der fünften Staffel der Stecker gezogen – und heute, am 30. Mai 2025, ist es so weit.

MultiVersus geht heute Abend um 18 Uhr vom Netz

Heute Abend um 18 Uhr unserer Zeit werden die Server von „MultiVersus“ offline genommen. Außerdem wird das Spiel aus dem PlayStation Store, Epic Games Store, Microsoft Store und bei Steam entfernt. Darauf hatten die Entwickler nochmal kürzlich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) aufmerksam gemacht.

Allerdings kann „MultiVersus“ auch nach dem heutigen Abend noch weiter gespielt werden – doch nur im lokalen Offline-Modus und nur, wenn sich die Spieler zwischen dem 4. Februar 2025 und heute Abend 18 Uhr einmal eingeloggt haben.

„Nach dem Einloggen wird automatisch eine lokale Speicherdatei erstellt, die mit Ihrem PlayStation Network-, Microsoft Store-, Steam- oder Epic Games Store-Konto verbunden ist, sodass Sie das Spiel künftig offline mit allen verdienten und gekauften Inhalten genießen können“, so Warner Bros. Games.

Auf der FAQ-Seite zum Spiel heißt es zudem: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir alle in den Teams von Player First Games und Warner Bros Games haben unser ganzes Herzblut in MultiVersus gesteckt und von Grund auf ein einzigartiges soziales und kooperatives Erlebnis geschaffen, das eine Vielzahl beliebter Charaktere und Welten zusammenbringt. Wir sind sehr stolz auf das Spiel, das wir entwickelt haben, und unglaublich dankbar für die Unterstützung der MultiVersus-Community auf diesem Weg. Eure Leidenschaft und Begeisterung sind unübertroffen.“

Keine Rückerstattung für In-Game-Käufe

Bereits seit Ende Januar, als das Aus für „MultiVersus“ verkündet wurde, können Spieler keine In-Game-Käufe mehr mit Echtgeld vornehmen. Spieler, die noch über Gleamium-Währung oder Charakter-Token verfügen, können diese bis heute Abend ausgeben. Eine Rückerstattung für Inhalte, die mit echtem Geld erworben wurden, gibt es allerdings nicht.

Das sorgte bereits kurz nach der damaligen Ankündigung für Kritik und vor allem Käufer des 100 Euro teuren Gründerpakets fühlten sich betrogen. Teil des Pakets waren nämlich auch 30 Charakter-Token, um Figuren im Spiel freizuschalten. Allerdings veröffentlichten die Entwickler nicht genügend Charaktere, sodass die Käufer auf ihren Token sitzengeblieben sind.

Doch schon damals hieß hinsichtlich möglicher Rückerstattungen für Käufe nur, dass „die bestehende Rückerstattungsrichtlinie der jeweiligen Stores unverändert bleibt“.

