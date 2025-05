PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was ist an diesem Wochenende los? Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen.

Auch in dieser Woche gab eine ganze Reihe an Neuerscheinungen. Eine davon ist „Elden Ring: Nightreign“ von den Entwicklern von FromSoftware. Der Titel ist seit dem 30. Mai spielbar und konnte in den ersten Stunden auf Steam bereits über 300.000 Nutzer anziehen.

Allerdings sind die Spieler über den Acton-Titel gespalten. Unter anderem wird die Entscheidung kritisiert, keinen Modus für nur zwei Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ anzubieten. Stattdessen können sich die Spieler solo oder in einer Gruppe mit drei Nutzern durch die Spielwelt schlagen. Schließen sich die Nutzer einer Koop-Sitzung einzeln oder zu zweit an, werden ihnen weitere Mitglieder mit Hilfe der Spielersuche zugewiesen.

Weitere Neuerscheinungen sind in dieser Woche unter anderem „F1 25“ von Electronic Arts, das ebenfalls am heutigen Freitag erscheint oder auch „To a T“, ein farbenfrohes Abenteuerspiel vom Schöpfer von „Katamari Damacy“.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder einen neuen Sale im PlayStation Store. Dieser wurde anlässlich der Days of Play ins Leben gerufen und bietet euch sogar bis zum 12. Juni satte Rabatte von bis zu 95 Prozent.

Mehr als 1.300 Titel für PlayStation 5 und PlayStation 4, darunter Spiele, Editionen und Addons, wurden im Preis gesenkt. Mit dabei sind unter anderem das Remaster von „The Last of Us Part 2“, „Cyberpunk 2077“ oder auch „Star Wars Jedi: Survivor“. Alle Angebote gibt es im PlayStation Store auf der Konsole sowie im Web.

Auch auf Steam wird in dieser Woche wieder ein neues Festival geboten. Dieses Mal wird das „Festival der Zombies und Vampire“ gefeiert. Drin ist genau das, was auch draufsteht: Es gibt Rabatte auf alles, was im Entferntesten mit Zombies und/oder Vampiren zu tun hat. Darüber hinaus gibt es auch kostenlose Demos sowie Vorstellungen kommender Titel. Spieler können zudem kostenlose Items im Punkteshop abstauben.

Wir bereiten uns derweil schon auf die nächste Woche vor. Dann steht nicht nur der Release der Nintendo Switch 2 an, es findet auch das Summer Game Fest 2025 statt.

Welche Spiele spielt ihr derzeit und auf welche kommenden Titel freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

