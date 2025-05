Silent Hill 2 Remake: Wie steht es um den PS5 Pro-Patch? Bloober Team gibt Update

Als Sony im November des vergangenen Jahres die PS5 Pro veröffentlichte, zählte das Remake von „Silent Hill 2“ zu den ersten Spielen, die von der leistungsstärkeren Hardware der neuen Konsole profitieren sollten und ein entsprechendes Update spendiert bekam.

Doch das Ergebnis war ernüchternd: Vor allem der Performance-Modus litt unter technischen Problemen wie Flimmern, Rauschen und instabilen Bildraten. Auch die Technik-Experten von Digital Foundry bescheinigten dem Horror-Klassiker in ihrer Analyse keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Verantwortlich für die Mängel war vor allem Sonys neue Upscaling-Technologie PSSR.

Aus diesem Grund wurde PSSR mit einem letzten Patch durch TSR ersetzt, das auch schon auf der Standard-PS5 zum Einsatz kommt und verglichen mit PSSR bessere Ergebnisse liefert. Dennoch warten PS5 Pro-Besitzer nach wie vor auf einen anständigen Patch, sodass die Neuauflage von „Silent Hill 2“ endlich von der Mehrleistung der Power-Konsole profitieren kann.

Entwickler stellen Lösung für PS5 Pro-Probleme in Aussicht

Da sich Bloober Team, die für das Remake von „Silent Hill 2“ verantwortlich zeichnen, fast ein halbes Jahr lang nicht mehr zu diesem Thema zu Wort meldeten und das letzte große Update, Patch 1.06, am 22. November 2024 veröffentlicht wurde, befürchtete ein Teil der Spieler, dass die Entwickler die Arbeiten an weiteren Updates eingestellt hätten.

Doch dem ist nicht so: Wie Bloober jetzt gegenüber den Kollegen von Eurogamer bestätigt hat, befindet sich ein entsprechender PS5 Pro-Patch für die Neuauflage des Survival-Horrorspiels nach wie vor in der Entwicklung. „Wir arbeiten mit dem Herausgeber an einer Lösung und werden weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben“, heißt es in der Erklärung des Studios.

Zwar sparen die Entwickler mit weiteren Details, und es bleibt fraglich, wie lange Spieler noch auf das Update warten müssen, doch dass die Arbeit daran fortgesetzt wird, sollte immerhin ein kleiner Lichtblick sein.

Bloober arbeitet aktuell an zwei Projekten

Währenddessen hat Bloober Team auch schon alle Hände voll mit weiteren Projekten zu tun: Der Fokus des polnischen Studios liegt aktuell auf dem neuen Horrorspiel „Cronos: The New Dawn“, dass im Oktober des vergangenen Jahres angekündigt wurde und noch in diesem Jahr für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Die Gameplay-Premiere erfolgte erst im letzten Monat.

Darüber hinaus arbeitet Bloober aber noch an einem weiteren Projekt, das im Dezember 2024 die Vorproduktionsphase erreicht hat. Für diesen Titel, zu dem noch keine konkreten Details vorliegen, ist das Team verantwortlich, das zuletzt am Remake von „Silent Hill 2“ arbeitete. Ob es sich womöglich um eine weitere Neuauflage handelt, ist nicht bekannt. Allerdings hatten Bloober und Konami erst im Februar ihre Partnerschaft für ein weiteres Projekt verlängert.

