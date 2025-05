Splinter Cell: Neuigkeiten zum Remake in Kürze? Ubisoft gibt einen Hinweis

Mit „Splinter Cell: Blacklist“ liegt der letzte Teil von Ubisofts beliebter Stealth-Actionreihe bereits zwölf Jahre zurück, doch im Dezember 2021 stellte das französische Unternehmen eine Rückkehr von Sam Fisher in Aussicht und kündigte ein Remake des ersten Teils aus dem Jahr 2002 an.

Doch seit geraumer Zeit herrscht Funkstille: Zuletzt meldeten sich die Entwickler Ende 2022 zu Wort, als im Zuge des 20. Jubiläums der Reihe bekannt gegeben wurde, dass die kommende Neuauflage auch einen nicht tödlichen Spielstil ermöglichen wird. Seitdem ist Sam Fisher aber in den Schatten verschwunden. Allerdings könnte sich das womöglich schon sehr bald ändern.

Ubisoft deutet etwas zur Splinter-Cell-Neuauflage an

Offenbar scheint Ubisoft eine Ankündigung oder Neuigkeiten zum Remake von „Splinter Cell“ vorzubereiten. Den entsprechenden Hinweis lieferten die Verantwortlich jetzt persönlich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). So teilte der offizielle Ubisoft-Account ein Bild von Sam Fisher, versehen mit einigen Emoticons und dem Hashtag „#SplinterCell“.

Was genau Ubisoft plant, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Für Verwirrung sorgt außerdem die Tatsache, dass das Bild von Protagonist Sam nicht aus dem Original, sondern aus dem 2005 veröffentlichten dritten Teil der Reihe, „Chaos Theory“, stammt. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Fans im Rahmen des Summer Game Fest, das am 6. Juni 2025 starten wird, etwas zur Neuauflage hören oder sogar sehen könnten.

Allerdings zählt Ubisoft bislang noch nicht zu den bestätigten Teilnehmern von Geoff Keighleys Gaming-Event. Jedoch wurden mehr als 60 Publisher und Entwicklerstudios bestätigt und bislang wurden nur 57 bekannt gegeben. Möglicherweise könnte Ubisoft auch mit einem eigenen Forward-Event überraschen, das im Rahmen des SGF-Wochenendes ausgestrahlt wird.

Release laut Insider für 2026 geplant, Netflix bringt Animationsserie

Wann mit einer Veröffentlichung des „Splinter Cell“-Remakes zu rechnen ist, steht bislang ebenfalls noch nicht fest. Allerdings meldete sich im Oktober des vergangenen Jahres der bekannte Branchenkenner und Insider Tom Henderson zu Wort und berichtete unter Berufung auf seine Ubisoft-nahen Quellen, dass eine Veröffentlichung für das Jahr 2026 geplant ist.

Für die Entwicklung der Neuauflage zeichnet sich währenddessen Ubisoft Toronto verantwortlich, die auch am letzten Teil der Reihe, „Blacklist“, gearbeitet haben. Zuletzt lieferte das Studio „Far Cry 6“ und „Watch Dogs: Legion“ ab. Im Oktober 2023 gab es außerdem mehrere Hinweise, dass die Entwicklung langsam Fahrt aufnimmt, da das Studio zahlreiche Stellen für das „Splinter Cell“-Remake ausgeschrieben hatte.

Doch nicht nur Ubisoft wird Sam Fisher zurück auf den Bildschirm bringen: Auch Netflix kündigte im September des letzten Jahres mit „Splinter Cell: Deathwatch“ eine neue Animationsserie mit dem Agenten der Third- und später Fourth-Echelon-Einheit in der Hauptrolle an. Ein Starttermin steht allerdings noch aus. Währenddessen wird der geplante Kinofilm mit Tom Hardy nicht mehr zustande kommen.

