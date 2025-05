The Legend of Zelda: Fan-Wunsch erfüllt? Diese Schauspielerin soll Prinzessin Zelda im Film spielen

The Legend of Zelda:

Nintendo arbeitet bekanntlich an der Verfilmung von „The Legend of Zelda“ und neuesten Gerüchten zufolge befindet sich bereits eine Schauspielerin für die Rolle der titelgebenden Prinzessin im Gespräch - die zudem den beliebtesten Fan-Casts gehört.

Nachdem Nintendo mit „Der Super Mario Bros. Film“ vor zwei Jahren die erfolgreichste Videospielverfilmung und den zweiterfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten ablieferte, wurde im November 2023 bestätigt, dass ein weiteres bekanntes und äußerst beliebtes Franchise den Sprung auf die große Leinwand wagen wird: „The Legend of Zelda“.

Anders als bei Mario wird es sich jedoch um eine Live-Action-Verfilmung mit realen Darstellern handeln. Neuesten Gerüchten zufolge soll Nintendo auch schon mit einer Schauspielerin für die Rolle von Prinzessin Zelda verhandeln. Sollte sich das bewahrheiten, dürfte zudem einer der größten Fan-Wünsche in Erfüllung gehen.

Nintendo verhandelt angeblich mit Euphoria-Star über Zelda-Rolle

Wie der bekannte und in der Regel als recht zuverlässig geltende Hollywood-Insider Daniel Richtman alias DanielRPK jetzt nämlich in seinem neuesten und kostenpflichtigen Beitrag (via NME) berichtet, zieht Nintendo angeblich Hunter Schafer – bekannt aus der HBO-Serie „Euphoria“ – für die Rolle als Prinzessin Zelda in Betracht.

Und das dürfte vor allem die Fans freuen: Noch bevor die Verfilmung von „The Legend of Zelda“ von Nintendo überhaupt offiziell angekündigt wurde, machte sich die Community für Schafer, die in den Augen vieler die perfekte Besetzung für Zelda ist, stark. Und auch Schafer selbst scheint einer möglichen Hauptrolle im kommende Film nicht abgeneigt zu sein.

Nachdem die Kinoadaption angekündigt wurde, meldete sich die Schauspielerin selbst zu Wort und enthüllte, dass die zahlreichen Fan-Castings nicht an ihr vorbeigegangen sind. Zudem outete sie sich selbst als Fan der Reihe: „Das wäre so cool“, so Schafer. „Ich persönlich liebe das Spiel. Ich habe es als Kind gespielt und spiele es immer noch. Wer weiß! Das wäre ziemlich cool.“

Was ist zum Zelda-Film bekannt?

Ob Schafer am Ende tatsächlich als Zelda im Film zu sehen sein wird, bleibt natürlich abzuwarten. Bislang sind noch keine konkreten Details zum Cast oder zur Handlung bekannt. In einer Inhaltsangabe heißt es lediglich, dass sich die Story um den jungen Krieger Link drehen wird, dessen Aufgabe es ist, das Königreich Hyrule vor dem bösen Kriegsherrn Ganon zu beschützen.

Ganon will ein mächtiges Artefakt namens Triforce finden, das ihm unbegrenzte Macht verleiht. Um Ganon aufzuhalten, muss Link eine gefährliche Reise bestehen. Dabei kämpft er gegen Monster, erkundet gefährliche Verliese und löst Rätsel, um heilige Artefakte zu finden, die ihm bei seiner Mission helfen – was Kennern der Videospiele alles ziemlich bekannt vorkommen dürfte.

Hinter den Kulissen arbeiten „Zelda“-Schöpfer Shigeru Miyamoto, und Avi Arad („Venom“), der ehemalige CCO von Marvel Entertainment, als Produzent, während Wes Ball („Maze Runner“) Regie führen wird. Der Drehstart ist für den November in Neuseeland geplant, während die Premiere in den Kinos für den 26. März 2027 vorgesehen ist. Zudem plant Nintendo „The Legend of Zelda“ angeblich als Filmtrilogie.

