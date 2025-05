The Witcher 3: Finales Update mit lang ersehntem Feature für die PS5 angekündigt

„The Witcher 3“ wird in diesem Jahr bereits zehn Jahre alt: Ursprünglich wurde das Action-Rollenspiel von Entwickler CD Projekt RED nämlich am 19. Mai 2015 veröffentlicht. Und um das Jubiläum gebührend zu feiern haben die Verantwortlichen zum Jahrestag auch schon ein entsprechendes Video veröffentlicht, dass die wichtigsten Momente des Abenteuers von Geralt nochmal vor Augen führt.

Doch damit nicht genug: Wie CD Projekt RED jetzt nämlich angekündigt hat, wird „The Witcher 3“ noch ein weiteres und finales Update spendiert bekommen, das noch im Laufe dieses Jahres erscheinen wird und vor allem für PS5- und Xbox-Spieler ein Grund zur Freude sein dürfte.

The Witcher 3 erhält plattformübergreifenden Mod-Support

Das letzte Update für „The Witcher 3“ wird nämlich eine plattformübergreifende Mod-Unterstützung mit sich bringen, sodass die von den Fans erstellten Modifikationen auch auf der PS5 und der Xbox Series X/S genutzt werden können. Das bestätigte CD Projekt RED jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter).

„Wir werden später in diesem Jahr plattformübergreifende Mod-Unterstützung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S einführen. Das Erstellen, Teilen und Genießen von Mods für The Witcher 3: Wild Hunt wird damit erstmals einfacher und zugänglicher denn je“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Ein konkreter Termin wurde für das Update aber noch nicht genannt.

Weitere Details sollen außerdem bekannt gegeben werden, sobald sich die Veröffentlichung nähert. Allerdings ist auch der offiziellen Webseite bereits ein FAQ-Artikel zu finden, der die wichtigsten Fragen beantwortet. Demnach wird das Hochladen, Teilen und Herunterladen der Mods auf allen aktuellen Plattformen verfügbar und kostenlos sein. Die PS4-Version bleibt dementsprechend außen vor und erstellt werden können die Mods wie gewohnt nur auf dem PC.

The Witcher 3 ist der erfolgreichste Titel von CD Projekt RED

Unterdessen gab CD Projekt RED erst gestern bekannt, dass sich das finale Abenteuer von Hexer Geralt weiterhin hervorragend verkauft: Nachdem bereits im April 2023 verkündet wurde, dass sich „The Witcher 3“ mit über 50 Millionen verkauften Einheiten zum erfolgreichsten Titel in der Geschichte des Studios entwickelt hat, ist die Zahl bis zum 28. Mai 2025 auf mittlerweile 60 Millionen Exemplare gestiegen.

In Zukunft geht es schließlich mit „The Witcher 4“ weiter, das bereits offiziell angekündigt wurde und im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember seine Premiere mit einem ersten Teaser-Trailer feierte. Im Vergleich zu den bisherigen drei Spielen wird jedoch Ciri, Geralts einstige Schülerin und Ziehtochter, die neue Hauptrolle übernehmen. Mit einem Release ist jedoch nicht vor 2027 zu rechnen.

Darüber hinaus arbeitet CD Projekt RED auch noch an weiteren Projekten im „The Witcher“-Universum: So befindet sich aktuell eine modernisierte Neuauflage des ersten Teils auf Basis der Unreal Engine 5 in der Entwicklung, während Entwicklerstudio The Molasses zudem an einem Spin-off werkelt, bei dem es sich womöglich um einen Multiplayer-Titel handeln könnte.

