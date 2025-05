The Witcher 4: Auftritt auf dem Summer Game Fest? Das sagt CD Projekt RED

Die Teilnahme von CD Projekt RED am Summer Game Fest 2025 steht fest. Nun hoffen Fans auf Neuigkeiten zu The Witcher 4. Wie realistisch das ist, ordnete jetzt Michał Nowakowski, CO-CEO des Studios, ein.

Heute in einer Woche startet das Summer Game Fest 2025: Von 6. bis zum 9. Juni 2025 steht die kalifornische Metropole Los Angeles im Zeichen des Gamings. Highlight dürfte aber das große Showcase am Freitagabend um 23 Uhr unserer Zeit werden, das von Veranstalter Geoff Keighley moderiert wird und jede Menge Ankündigungen und Trailer verspricht.

Welche Entwicklerstudios und Publisher am diesjährigen Summer Game Fest teilnehmen werden, wurde bereits vor ein paar Tagen enthüllt. Dadurch wurde bestätigt, dass auch CD Projekt RED mit von der Partie sein wird. Entsprechend schnell machten sich die Fans Hoffnung: Wird es etwa einen neuen Trailer zu „The Witcher 4“ geben?

CD Projekt RED dämpft die Erwartungen

Allzu viel sollten die Spieler wohl nicht erwarten: Michał Nowakowski, seines Zeichens CO-CEO von CD Projekt RED, stellte jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) klar, dass der Fokus des Studios für das Summer Game Fest wohl auf einem anderen Titel liegen wird. So verwies Nowakowski auf die Ultimate Edition von „Cyberpunk 2077“, die kommende Woche für die Switch 2 erscheinen wird.

„Ich sehe ein bisschen kreative Spekulation in den Kommentaren. Bitte denkt daran, dass wir nächste Woche die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition für Nintendo Switch 2 veröffentlichen. Also ruhig bleiben, etc ;)“, schrieb Nowakowski in seinem Post.

Ein deutliches Dementi klingt natürlich anders, doch um Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Fans wohl eher nicht mit einem Auftritt von „The Witcher 4“ rechnen. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass CD Projekt RED trotzdem eine Überraschung für die Zuschauer des Summer Game Fest bereithält.

Weitere Events am SGF-Wochenende

Das zweistündige Showcase von Geoff Keigley am Freitagabend wird übrigens nicht das einzige große Gaming-Event am kommenden Wochenende sein: Am Samstag, dem 7. Juni, wird nämlich die nächste Ausgabe der Future Games Show abgehalten, die den Veranstaltern zufolge die „bisher ehrgeizigste Show“ werden soll. Zuschauer können sich auf „Weltpremieren und exklusive Trailer“ freuen.

Und am Sonntag, dem 8. Juni, um 19 Uhr unserer Zeit, zieht auch Microsoft nach und wird das diesjährige Xbox Games Showcase präsentieren. Versprochen wurden bereits jede Menge Spieleankündigungen von Microsofts First-Party-Studios und Third-Party-Partnern. Im Anschluss an das Showcase wird außerdem eine Direct-Präsentation zu „The Outer Worlds 2“ ausgestrahlt, die Obsidians kommende Sci-Fi-Rollenspiel näher beleuchten wird.

