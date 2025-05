80 Prozent Rabatt: Eines der beliebtesten Sportspiele für PS5 und PS4 jetzt so günstig wie nie im PS Store

Die aktuelle Fußballsaison ist beendet: Neben der Bundesliga haben auch die anderen großen europäischen Ligen ihren Betrieb bereits eingestellt und sich in die wohlverdiente Sommerpause verabschiedet. Weiter geht es erst im August, wenn die Saison 2025/2026 startet.

Doch wer auf König Fußball nicht verzichten möchte und den Ball auch gerne virtuell rollen lässt, findet jetzt das passende Angebot im PS Store: Momentan ist nämlich die aktuellste Ausgabe von Electronic Arts’ beliebter Fußballsimulation „EA Sports FC“ für die PS5 und PS4 so günstig wie nie zu vor erhältlich. Die perfekte Gelegenheit, sich auf den kommenden Saisonstart vorzubereiten.

80 Prozent Rabatt auf EA Sports FC 25

Normalerweise kostet „EA Sports FC 25“ abseits von Angeboten und Rabatten 79,99 Euro, doch im PS Store wird derzeit ein Nachlass von satten 80 Prozent gewährt. Damit sinkt der Preis für das Sportspiel auf 15,99 Euro – absoluter PSN-Bestpreis. Gültig ist das Angebot noch bis zum 12. Juni 2025 um 0:59 Uhr.

Mit „EA Sports FC 25“ weiß man, was man bekommt: Die Fußballsimulationsreihe von Electronic Arts, die jahrzehntelang unter dem Namen „FIFA“ bekannt war, trägt seit 2023 den Titel „EA Sports FC“. Im Vergleich zu den vorherigen Teilen geizt die aktuelle Version allerdings mit nennenswerten Neuerungen, sodass der Metascore bei 76 Punkten liegt.

Dennoch werden in den Tests spürbare Verbesserungen gelobt, wenn es um den Spielfluss, die Spielerbewegungen und die Reaktionen geht, sodass der virtuelle Kick noch realistischer wirkt. Zudem bietet das neue FC-IQ-System eine interessante Ergänzung für Taktiker, während auch der Karrieremodus als willkommene Weiterentwicklung bezeichnet wird.

Größter Kritikpunkt ist wie bereits erwähnt der Mangel an Revolution, da sich „EA Sports FC 25“ im Vergleich zu seinem Vorgänger in vielen Bereich sehr ähnlich anfühlt. Das trifft auch auf die Grafik und Präsentation zu, die kaum Fortschritte gemacht hat. Einige Tester kritisieren außerdem das Verhalten der KI-Mitspieler – vor allem in der Defensive.

Authentischer gibt es virtuellen Fußball wohl nirgendwo

Insgesamt bietet „EA Sports FC 25“ ein umfassendes Fußballerlebnis mit zahlreichen Spielmodi und einer beeindruckenden Authentizität. Neu ist auch der schnelle 5-gegen-5-Modus namens „Rush“, der für spontanen Spielspaß sorgt. Hinzu kommen bewährte Modi wie der Karrieremodus, der Pro Clubs-Modus und das beliebte Ultimate Team, das regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird.

Doch kein anderes Fußballspiel kann mit einer so riesigen Auswahl an offiziellen Lizenzen, darunter unzählige Ligen, Vereine, Stadien und Spieler aus der ganzen Welt, überzeugen wie EA Sports FC 25. Zudem bietet die detaillierte Grafik in Kombination mit der Präsentation ein ziemlich realistisches Erlebnis. Aufgrund dieses Gesamtpakets ist für alle Fußballbegeisterten nur schwer an diesem Titel vorbeizukommen – vor allem für nur 15,99 Euro.

