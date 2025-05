Assassin’s Creed Hexe: Eine Rachegeschichte? Gerücht deckt angebliche Story-Details auf

"Assassin’s Creed Hexe" wird recht düster, wie es schon der Name erahnen lässt. Ein aktuelles Gerücht könnte weitere Details zur Geschichte offenbaren.

Nach dem Release von “Assassin’s Creed Shadows” richtet sich der Blick der Community auf den nächsten Haupttitel der Reihe, intern als „Codename Hexe“ bekannt. Allzu viel gab der französische Entwickler und Publisher Ubisoft über dieses Projekt bislang nicht bekannt. Ein zum Wochenende aufgetauchtes Gerücht könnte jedoch Informationen zur möglichen Handlung offenbaren.

Protagonistin Elsa und die Hexenprozesse

Der als Ubisoft-nah geltenden „BunnyTheVillain“ (via The Gamer) zufolge übernimmt eine Figur namens Elsa die zentrale Rolle in “Assassin’s Creed Hexe”. Ihre Motivation sei ein persönlicher Rachefeldzug: Ihre Mutter wurde während der Hexenverfolgungen unter dem Verdacht der Hexerei hingerichtet. Das Spiel soll daher laut Bunny einen entsprechenden Ton anschlagen.

Im Tweet heißt es wörtlich: „Assassin’s Creed Hexe wird einen dunklen, eindringlichen Ton haben. Es beginnt damit, dass Elsa Rache für ihre Mutter sucht, die während der Hexenprozesse als Hexe hingerichtet wurde.“ Ubisoft hatte bei der Ankündigung des Projekts im Jahr 2022 lediglich angedeutet, es handle sich um „ein ganz anderes Assassin’s Creed-Erlebnis“.

Zumindest vom Namen der mutmaßlichen Protagonistin hören wir nicht zum ersten Mal: Insider Gaming meinte schon im vergangenen Jahr, dass die Protagonistin Elsa heißen und über übernatürliche Fähigkeiten verfügen wird. Diese seien vermutlich in direktem Zusammenhang mit den Hexenprozessen und könnten das Gameplay beeinflussen. Ob historische Vorlagen wie die Hexenprozesse von Salem dabei eine Rolle spielen, bleibt offen.

Gerücht zieht kritische Stimmen nach sich

Falls sich die Informationen bewahrheiten, wäre Elsa die erste alleinige weibliche Hauptfigur in einem Hauptspiel der “Assassin’s Creed”-Reihe. Frühere Titel wie “Assassin’s Creed Shadows” boten zwar spielbare weibliche Charaktere, diese standen aber im Duo mit männlichen Figuren.

Kritik gab es an anderer Stelle: In den sozialen Netzwerken stören sich viele Spieler am repetitiven Muster der kolportierten Erzählung. „Eine weitere Rachegeschichte…“, schrieb jemand auf X – zusammen mit einem passenden Bild. Ähnliche Aussagen sind auf Reddit zu lesen: „Ein Assassin’s Creed, das damit beginnt, dass die Familie des Protagonisten getötet wird? Das ist heutzutage schon gewagt, oder?.“

Auch die spielmechanische Struktur wird infrage gestellt: „Es wird ungefähr 12 Mitglieder geben, die in diesem Orden arbeiten und die ihr einzeln töten müsst“, lautet ein Kommentar, der auf das bekannte Missionsdesign der Serie anspielt.

Viel Substanz haben derartige Kommentare bislang nicht, da zu “Assassin’s Creed Hexe” recht wenig bekannt ist. Offizielle Details zum Termin oder zum finalen Namen liegen ebenfalls nicht vor. Nach aktuellem Stand ist mit einer Veröffentlichung nicht vor 2027 zu rechnen. Laut Quellen wie Insider Gaming wird “Assassin’s Creed Hexe” erst nach einem Remake von “Assassin’s Creed 4: Black Flag” ins Rennen geschickt.

Zunächst lässt “Assassin’s Creed Shadows” die Kassen klingen, trotz mehrfacher Verschiebungen. Die Spielerzahlen etlicher Vorgänger wurden in den Schatten gestellt und Download-Content befindet sich im Anmarsch.

