Clair Obscur Expedition 33: Entwickler sprechen über mögliche weitere Features

Das Rollenspiel „Clair Obscure: Expedition 33“ ist bei den Spielern beliebt. Jedoch gibt es auch einige Wünsche für den Titel, über die die Entwickler nun in einem Interview sprachen.

Die Spieler wünschen sich mehr von „Clair Obscure: Expedition 33“. So kam es auch, dass die leitende Autorin des Titels, Jennifer Svedberg-Yen, schon wenige Tage nach dem Release im April nach einem DLC gefragt wurde.

Die Aussagen von Svedberg-Yen, auch das Team würde gerne nach Lumiére zurückkehren, wurden schnell wieder relativiert. Der Fokus des Indie-Studios aus Frankreich liege derzeit woanders. Allerdings scheint es auch einige Wünsche aus der Community zu geben, die selbst bei Sandfall Interactive hoch im Kurs stehen.

Entwickler kümmern sich weiter um das Spiel

Einige der Entwickler von „Clair Obscure: Expedition 33“ waren kürzlich bei dem YouTube-Kanal „Final Fantasy Union“ zu Gast. Dabei sprach das Team über das erfolgreiche Rollenspiel und beantwortete Fragen der Spieler. Ein Nutzer wollte dabei wissen, ob das Studio einen Fotomodus für „Clair Obscure: Expedition 33“ plane.

Dies sei etwas, nach dem auch intern gefragt wurde, antwortete der Art Director Nicholas Maxon. „Es steht ganz oben auf der Liste der Dinge, die wir machen wollen, weil es offensichtlich sehr oft gewünscht wird“, so Maxon. „Auch intern von Leuten aus dem Team, die einfach nur ein Foto wollen. Es ist viel mehr Arbeit als andere Sachen […], aber es ist definitiv etwas, das wir gerne machen würden.“

Der Entwickler räumte ein, dass es noch andere Wünsche von Spielern gebe. Allerdings bestehe die unmittelbare Aufgabe des Studios darin, Fehler in „Clair Obscure: Expedition 33“ zu beheben und an Quality-of-Life-Verbesserungen zu arbeiten.

Studio weiß, was sich die Nutzer wünschen

„Im Moment liegt unser Hauptaugenmerk darauf, all die kleinen Fehler zu beheben, die wir im Internet auftauchen sehen“, so Maxon weiter. „Aber wir haben definitiv eine Liste von […] Änderungen, die wir machen wollen. Zum Beispiel die Lumina-Loadouts. Wir arbeiten daran, wir arbeiten daran und sehen, wann wir es umsetzen können.“

Zuletzt sprach der Publisher Kepler Interactive von dem vergleichsweise geringen Budget von „Clair Obscure: Expedition 33“. Der Portfolio Director Matthew Handrahan gab an, dass wohl niemand auf die tatsächliche Zahl kommen würde.

Gleichzeitig prangerte er „unverantwortliche Praktiken“ in der Spielebranche an. So gebe es viele Spiele, die mit riesigen Teams und Budgets entwickelt werden würden, nur um hinterher zu floppen.

