MindsEye: Entwickler über Spiellänge, Füll-Inhalte und jahrzehntelanges Storytelling

Mit „MindsEye“ präsentierten der ehemalige „GTA“-Entwickler Leslie Benzies und sein neues Studio Build a Rocket im Rahmen der Februar-Ausgabe von Sonys State of Play ihr erstes Projekt, das unweigerlich Erinnerungen an Rockstars Erfolgsfranchise weckte. Doch schnell machten die Entwickler klar, dass es sich bei dem kommenden Actionspiel um kein klassisches Open-World-Abenteuer handeln wird.

Stattdessen wird „MindsEye“ eine „gefälschte offene Welt“ bieten und die Spieler können ein „lineares Actionspiel“ erwarten, dessen Fokus auf der Geschichte liegt. Das Spiel solle das Gefühl vermitteln, als schaue man „seine Lieblingsserie auf Netflix“. Entsprechend überschaubar wird auch die Spielzeit ausfallen, wie jetzt bestätigt wurde. Doch ambitionierte Pläne verfolgt das Studio mit seinem Debütspiel allemal.

„Ich glaube nicht, dass man sich in Spielen noch Füll-Inhalte leisten kann“

Wie Benzies, der als Game Director für „MindsEye“ hauptverantwortlich ist, im Gespräch mit GamesIndustry verraten hat, wird die Kampagne etwa 20 Stunden in Anspruch nehmen. Zudem wird es Nebeninhalte geben, die die Spielzeit verlängern können, doch den Entwicklern zufolge bräuchten die Spieler kein sinnloses Füllmaterial zu befürchten.

„Heute haben die Leute so viele Möglichkeiten“, erklärte Benzies. „Es sind nicht nur Spiele, es gibt auch Streaming-Dienste mit unzähligen guten Serien. Ich glaube nicht, dass man sich in Spielen noch Füll-Inhalte leisten kann. Die Leute wollen das Wesentliche, das Fleisch und die Kartoffeln, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir haben versucht, so viel davon wie möglich zu bieten.“

Zudem ergänzte er, dass viele Spieler die „großen“ Titel laut Statistiken gar nicht mehr bis zum Ende spielen würden, weshalb er der Meinung ist, dass die Länge von „MindsEye“ genau richtig sei. „Wenn wir etwas entwickeln, ziehe ich es vor – und ich bin sicher, das Team sieht das genauso –, dass man das gesamte Erlebnis von Anfang bis Ende hat und kein 200-Stunden-Spiel erschafft“, so Benzies weiter.

„Man sollte etwas machen, das man beenden kann, aber mit Nebenaufgaben, die das Universum erweitern. Viele der Nebenmissionen in MindsEye füllen tatsächlich die Hintergrundgeschichten der Charaktere aus oder zeigen, was in der Welt passiert ist.“

Ein Zehn-Jahres-Plan zum vollwertigen Open-World-Spiel

Wie Benzies im weiteren Verlauf des Interviews aber ebenfalls enthüllt hat, verfolgt man mit „MindsEye“ auch eine größere Vision und der Release ist demnach erst der Anfang. So versprechen die Entwickler ein langfristiges Storytelling und einen kontinuierlichen Fluss an neuen Inhalten über zehn Jahre hinweg. Der Plan sei es, aus „MindsEye“ am Ende ein vollwertiges Open-World-Spiel zu machen und auch einen Multiplayer-Modus hinzuzufügen.

„Einige Inhalte, wie etwa Rennen, dienen lediglich der Unterhaltung. Doch die meisten Inhalte versuchen wir, in die Geschichte zu integrieren. Wenn man also den großen, auf zehn Jahre angelegten Plan durchgespielt hat, bekommt man eine sehr gute Vorstellung davon, wie dieses Universum beschaffen ist“, erläuterte Benzies.

Und nicht nur die Entwickler werden stetig neue Inhalte für „MindsEye“ veröffentlichen: Aufgrund der Game Creation Tools, die den Spielern auf dem PC frei zur Verfügung stehen, kann auch die Community auf einfache Art und Weise beispielsweise Missionen oder sogar komplett neue Szenarien erstellen, die mit allen geteilt werden können.

Erscheinen wird „MindsEye“ am 10. Juni 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Preislich werden lediglich 59,99 Euro fällig, doch „die Welt ist in einer seltsamen Lage. Die Leute machen sich Sorgen um den Eierpreis. Ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in schwierigen Zeiten wichtig“, so Benzies abschließend.

