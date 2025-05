PS4 & PS5: Death Stranding 2 & mehr – Neuerscheinungen im Juni in der Übersicht

Im Juni haben Gaming-Fans wieder Grund zur Freude, denn über 20 neue Spiele finden den Weg auf die PS4 und die PS5. Welche Neuerscheinungen ihr genauer im Auge behalten solltet, erfahrt ihr in unserer Monatsübersicht.

Der Juni steht vor der Tür und er hat einige vielversprechende neue Games für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 im Gepäck. Wir stellen euch in den nachfolgenden Zeilen wie gewohnt einige potentielle Highlights unter den Neuerscheinungen für die PS4 und die PS5 etwas genauer vor.

MindsEye (PS5)

Release: 10. Juni 2025

In der Wüstenmetropole Redrock City ist Technologie längst ein fester Bestandteil des Lebens und so sehr darin verankert, dass viele Leute dies gar nicht mehr hinterfragen. Unliebsame beziehungsweise extrem harte Arbeiten übernehmen inzwischen Roboter und eine hochentwickelte KI sorgt für die Sicherheit der Stadt. Hierbei handelt es sich um ein großes Experiment – genau wie bei unserem Helden Jacob Diaz, einem Ex-Sonderkommando-Soldaten!

„MindsEye“ ist ein neues Actionspiel von ehemaligen GTA-Entwickler.

Hinter dem Third-Person-Shooter „MindsEye“ stehen einstige GTA-Macher, die sich nun an einer lineareren Singleplayer-Erfahrung versuchen. Um eure Überlebenschancen zu erhöhen, könnt ihr als Jacob auf ein großes Waffenarsenal zugreifen und verschiedene Gadgets einsetzen. Außerdem dürft ihr auch euer fahrerisches Können unter Beweis stellen.

FBC: Firebreak (PS5)

Release: 17. Juni 2025

Im Federal Bureau of Control gehen seltsame Dinge vor, wie nicht zuletzt Spieler des übernatürlichen Action-Adventures „Control“ wissen. Um zu verhindern, dass diese Ereignisse außer Kontrolle geraten, gibt es die Spezialeinheit Firebreak. Könnt ihr als Teil eines drei Mitglieder starken Teams eben jenes Einsatzkommandos doch noch das Schlimmste verhindern?

In „FBC: Firebreak“ räumt ihr im Namen des Federal Bureau of Control ordentlich auf.

Mit „FBC: Firebreak“ erweitert Remedy sein „Alan Wake/Control“-Universum um ein erstes Spin-off. Genauer erwartet euch hier ein Koop-Ego-Shooter für drei Spieler. Vor Beginn einer jeden Runde könnt ihr eine Waffe und ein Firebreaker-Krisenkit mit verschiedenen nützlichen Gegenständen zusammenstellen. Anschließend müsst ihr eure Kräfte vereinen und schnell reagieren, wenn ihr die Monster sowie andere Gefahren zurückschlagen wollt.

Death Stranding 2: On the Beach (PS5)

Release: 26. Juni 2025

Nach den Ereignissen im ersten Teil bricht Protagonist Sam Porter Bridges zu einer neuen Mission auf, der einmal mehr von Hollywood-Star Norman Reedus („The Walking Dead“) gespielt wird. Über die Handlung des Titels ist allerdings noch nicht allzu viel bekannt. Sicher ist, dass sich Sam erneut auf eine lange Reise begeben muss, um die Menschheit wieder zu vereinen. Diesmal soll er jedoch nicht alleine unterwegs sein, sondern verschiedene Gefährten treffen.

In „Death Stranding 2: On the Beach“ erlebt Sam Porter Bridges ein neues Abenteuer.

Dafür wissen wir etwas mehr über das Gameplay von „Death Stranding 2: On the Beach“. Dieses baut natürlich auf dem Fundament des Vorgängers auf, hat dessen Mechaniken aber weiterentwickelt. Darüber hinaus wird neue Gameplay-Optionen und spielerische Freiheiten geben. Falls ihr noch mehr zu den Neuerungen der heißerwarteten Fortsetzung erfahren möchtet, legen wir euch einen Preview-Artikel des PlayStation Blogs an Herz.

Weitere Neuerscheinungen im Juni

Dienstag, 3. Juni 2025

Rise of Industry 2 (PS5)

Donnerstag, 5. Juni 2025

Arcade Archives 2 Ridge Racer (PS4, PS5)

Deltarune: Chapter 3 & 4 (PS4, PS5)

Dienstag, 10. Juni 2025

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X (PS5)

Freitag, 13. Juni 2025

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic (PS5)

The Alters (PS5)

Im Survival-Game „The Alters“ müsst ihr auf einem abgelegenen Planeten überleben.

Dienstag, 17. Juni 2025

Date Everything! (PS5)

Disney TRON: Catalyst (PS5)

Rooftops & Alleys: The Parkour Game (PS5)

Soulstone Survivors (PS5)

Donnerstag, 19. Juni 2025

Chronicles of the Wolf (PS4, PS5)

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS4, PS5)

Rematch (PS5)

Star Overdrive (PS5)

Das rasante Action-Adventure „Star Overdrive“ findet endlich seinen Weg auf die PS5.

Donnerstag, 26. Juni 2025

Against the Storm (PS4, PS5)

Ruffy and the Riverside (PS4, PS5)

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (PS5)

Freitag, 27. Juni 2025

Truck Driver: Gold Edition (PS5)

