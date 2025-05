Tales of: Gerüchte über ein neues Spiel & gute Nachrichten für Anime-Fans

Befindet sich nach „Tales of Arise“ ein neues Spiel der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe von Bandai Namco in der Entwicklung? Gerüchte zufolge könnte eine Ankündigung näher rücken. Außerdem gibt es gute Neuigkeiten für alle Anime-Fans des Franchise.

Die „Tales of“-Reihe von Bandai Namco zählt zu den beliebtesten und auch langlebigsten Rollenspiel-Reihen aus Japan: Bereits 1995 wurde mit „Tales of Phantasia“ der erste Teil für den SNES veröffentlicht, während der letzte Hauptteil mit dem Titel „Tales of Arise“ im Jahr 2021 erschien und sich schnell zu einem Verkaufserfolg entwickelte.

Nun feiert das Franchise, das bis 2024 über 30 Millionen verkaufte Exemplare zählt, in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und aktuellen Gerüchten zufolge könnte ein neues Spiel angekündigt werden. Außerdem haben Anime-Fans Grund zur Freude: Eine Komplettbox der Serie „Tales of Zestiria the X“ befindet sich auf dem Weg.

Tales of-Ankündigung auf dem Summer Game Fest?

Wie ComicBook berichtet, ist der Ursprung der neuesten Gerüchte ein Beitrag im „Tales“-Subreddit. Dort wurde darauf hingewiesen, dass Bandai Namco im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest einen neuen Teil der „Tales of“-Reihe ankündigen wird. Weitere Details wurden allerdings nicht genannt, zudem wurde der Beitrag im Nachhin auch wieder gelöscht.

Darauf aufmerksam wurde auch der auf die „Tales of“-Reihe spezialisierte X-Account Tales of Twin, der zwar Hoffnung hegt, aber auch zur Vorsicht mahnt. Zudem machte das Gerücht im GamingLeaksAndRumours-Subreddit die Runde, wo sich ein Teil der Fans relativ zuversichtlich zeigt, da das letzte Spiel der Serie bereits längere Zeit zurückliegt.

Fest steht: Bandai Namco wurde bereits als Teilnehmer für das Summer Game Fest 2025 bestätigt, sodass definitiv mit einer Ankündigung des japanischen Unternehmens zu rechnen ist. Um was genau es sich handeln wird, dürften wir am kommenden Freitag, dem 6. Juni, um 23 Uhr unserer Zeit erfahren. Dann beginnt das zweistündige Showcase des Events.

Ebenfalls interessant: „Tales of Arise“ wurde 2019 auf der E3 angekündigt und im Anschluss während der Pressekonferenz von Microsoft enthüllt. Ein ähnliches Szenario könnte sich somit dieses Jahr wiederholen: Nach der Geoff-Keighley-Show am Freitagabend hält Microsoft am darauffolgenden Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit sein großes Xbox Games Showcase ab.

Anime-Serie Tales of Zestiria the X erscheint als Komplettbox

Offiziell angekündigt ist hingegen „Tales of Zestiria the X“, was vor allem Anime-Fans freuen dürfte. Dabei handelt es sich um eine Komplettbox der Anime-Serie, die auf dem gleichnamigen Videospiel aus dem Jahr 2015 basiert, aber auch Elemente aus dem Prequel „Tales of Berseria“ aufgreift. Die erste Staffel wurde im Juli 2016 erstmals in Japan ausgestrahlt, während die zweite Staffel im Januar 2017 folgte.

Nun umfasst „Tales of Zestiria the X“ die komplette Serie auf sieben Blu-ray-Discs, was in einer Laufzeit von ungefähr 658 Minuten mündet. Produziert wurde die Serie vom renommierten Studio ufotable, das vor allem für „Demon Slayer“ und „Fate/stay night“ bekannt ist.

Die gute Nachricht für alle deutschsprachigen Anime-Fans: Die Komplettbox wird auch hierzulande erscheinen und von KSM Anime am 21. August veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab sofort via Anime-Planet für 79,99 Euro möglich.

