The Witcher: Von den Fans „regelrecht zerrissen“ – Als Geralts neues Gesicht für Chaos sorgte

„The Witcher 3“ feierte in diesem Jahr sein 10. Jubiläum, doch ursprünglich hätte Protagonist Geralt ganz anders aussehen sollen. Die Entwickler blickten nun in einem Interview auf diese Entscheidung zurück und erinnerten sich, wie die Fans regelrechte Aufstände anzettelten.

Am 19. Mai 2015 wurde „The Witcher 3“ ursprünglich veröffentlicht, sodass das erfolgreiche Action-Rollenspiel von Entwickler CD Projekt RED in diesem Jahr sein 10. Jubiläum feierte. Ein passendes Video gewährte bereits einen Rückblick auf die wichtigsten Momente im finalen Abenteuer von Geralt, doch in einem Interview gingen die Macher nun noch einen Schritt weiter zurück.

2010 enthüllte CD Projekt RED „The Witcher 2: Assassins of Kings“, doch die ersten Screenshots präsentierten einen Geralt, der im Vergleich zum Vorgänger deutlich anders aussah – zum Leidwesen vieler Fans. In einem aktuellen Interview erinnerte sich Art Director Pawel Mielniczuk jetzt an diesen Moment – und auch, wie die Spieler auf die Barrikaden stiegen.

„Lasst uns Geralt von Grund auf neu gestalten – das wird niemandem auffallen“

Während das erste „The Witcher“ noch die Aurora-Engine von BioWare nutzte, die auch für „Neverwinter Nights“ zum Einsatz kam, setzte CD Projekt RED für die Fortsetzung erstmals auf die hauseigene REDengine. Doch der Wechsel des Grafikgerüsts sorgte in Bezug auf Geralts Gesicht für Probleme, wie Mielniczuk im Gespräch mit Eurogamer erläuterte.

„Das Problem war, dass The Witcher 1 stark stilisiert war“, sagte Mielniczuk und erläuterte, dass das Gesicht des Hexers „einen guten Eindruck“ machte, obwohl es „anatomisch nicht sehr korrekt“ war. Doch aufgrund der REDengine, die mehr Polygone und schönere Gesichter ermöglichte, stellte man fest, dass Geralts Antlitz „keine realistischen menschlichen Proportionen“ hatte.

Aus diesem Grund traf man eine – zu diesem Zeitpunkt noch ungeahnte – folgenschwere Entscheidung. „Lasst uns Geralt von Grund auf neu gestalten – das wird niemandem auffallen“, erinnerte sich Mielniczuk und musste dabei auch selbst lachen. „Unsere Community hat uns in den Foren regelrecht zerrissen – es gab dort fast schon Aufstände.“

Letztendlich beugte sich CD Projekt RED den Fans und beförderte Geralts Gesicht zurück aufs Reißbrett. Laut Mielniczuk dauerte es schließlich zwei Jahre, bis man eine zufriedenstellende Lösung erzielt hatte. „Und es war eine Mischung aus dem Geralt aus The Witcher 1 und einem echten Menschen“, sagte der Art Director.

Für The Witcher 3 rührten die Entwickler Geralts Gesicht nicht mehr an

Als die Entwicklung von „The Witcher 3“ begann, hatte man erneut die Chance, das Gesicht von Geralt zu verändern. Doch CD Projekt RED ging auf Nummer sicher: „Bei The Witcher 3 haben wir genau dasselbe Modell wie bei Witcher 2 verwendet, mehr Polygone hinzugefügt und Texturen aktualisiert, aber wir haben es nicht angerührt“, enthüllte Mielniczuk. Dennoch hatte man überlegt, erneut Veränderungen vorzunehmen.

Wie Mielniczuk verriet, war es der leitende Charakterkünstler von „The Witcher 3“, der die Gesichter von Ciri und Yennefer von Hand modellierte und eklatanten Mängel an Geralts Gesicht aufdeckte: „Sieh dir Geralts Profil an: Er hat dieses unglaubliche Profil, aber seine Nasenspitze verläuft wie eine gerade Linie von seiner Stirn ab, irgendwie griechische Proportionen, und das passte nicht zu seinem Gesicht. Deshalb wollten wir das ändern. Aber wir haben es nicht getan.“

Mielniczuk abschließend: „Wir haben uns entschieden: Okay, das ist Geralt, er ist erkennbar, die Leute lieben unseren Charakter. Wir verzichten darauf. Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen.“

Für das kommende „The Witcher 4“, in dem Ciri die Hauptrolle von Geralt übernehmen wird, wechseln die Entwickler erneut die Engine: Statt der REDengine kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz. Und nachdem die Macher ein Making-of-Video zum ersten Trailer veröffentlichten, waren die Fans der Meinung, dass man Ciris Aussehen im Vergleich zum ersten Teaser verändert hätte. Doch die Entwickler stellten klar, dass es nicht der Fall war.

Übrigens wird Geralt in „The Witcher 4“ ebenfalls wieder mit von der Partie sein – auch wenn bislang noch nicht bekannt ist, welche Rolle er spielen wird.

