85 Prozent reduziert: Ultimate Edition dieses Action-Hits so günstig wie nie

Anlässlich der „Days of Play“ genannten Rabattaktion startete Sony Interactive Entertainment im PlayStation Store den nächsten großen Sale. Mehr als 1.300 Spiele, DLCs und Add-ons sind dabei um bis zu 90 Prozent im Preis reduziert.

Darunter befindet sich auch ein Action-Titel des finnischen Studios Remedy, der bei den Spielern sehr gut ankam: „Control“. Im PlayStation Store erreichte das Abenteuer der telekinetisch begabten Protagonistin Jesse Faden eine Nutzerwertung von 4,37 von fünf möglichen Sternen. Wer „Control“ bislang nicht gespielt hat und den Titel gerne nachholen möchte, bekommt in diesen Tage einen zusätzlichen Anreiz geboten.

Im Rahmen des aktuellen Sales im PlayStation Store wurde die Ultimate Edition von „Control“ um 85 Prozent reduziert und ist bis zum 12. Juni 2025 um 0:59 Uhr für 5,99 Euro erhältlich – der bisherige Bestpreis.

Das bietet die Ultimate Edition

Die Ultimate Edition von „Control“ umfasst zum einen natürlich das Hauptspiel. In der Rolle von Jesse Faden gehen die Spieler den Ursprüngen einer verderbenden Präsenz auf den Grund, die in das Federal Bureau of Control eindrang. Die Spieler dringen tief in die Bereiche einer geheimen Regierungsbehörde ein und decken ein düsteres Geheimnis auf.

„Entdecke einen epischen übernatürlichen Kampf mit unerwarteten Charakteren und bizarren Ereignissen, während du deinen vermissten Bruder suchst, und entdecke die Wahrheit, die dich an diesen Ort geführt hat“, führten die Entwickler aus.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Control“ gehören die telekinetischen Fähigkeiten der Protagonistin, mit denen die Spieler ihre Umgebung und zahlreiche Gegenstände in eine Waffe verwandeln können. Neben dem Hauptspiel räumt die Ultimate Edition Spielern den Zugriff auf die beiden Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“ ein.

Mehr Deals für PlayStation-Spieler:

Die Add-ons erweitern die Welt von „Control“ durch neue Inhalte, Gebiete und Geschichten. Solltet ihr über eine aktive PlayStation Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft verfügen, könnt ihr die Ultimate Edition von „Control“ ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Diese gehört nämlich zu den Titeln, die im Spielekatalog von PS Plus Extra enthalten sind.

