Elden Ring Nightreign: Nichts für Solo-Spieler? Endboss bereits im Alleingang besiegt – und das sieht zu einfach aus

Obwohl „Elden Ring: Nightreign“ den Fokus klar auf Multiplayer-Gameplay legt, hält das einige Spieler nicht davon ab, das Koop-Spin-off auch solo in Angriff zu nehmen. So wurde der finale Endboss des Spiels bereits im Alleingang bezwungen.

Mit „Elden Ring: Nightreign“ ist seit dem 30. Mai der neueste Titel von Entwickler FromSoftware erhältlich. Doch erstmals liegt der Fokus klar und deutlich auf einem kooperativen Multiplayer-Erlebnis und so stellen sich Teams aus drei Spielern einer Vielzahl an Bossen und den sogenannten Nightlords entgegen.

Während die Entwickler bereits einräumten, die Option auf eine Duo-Option versäumt zu haben, lässt sich „Elden Ring: Nightreign“ auch im Alleingang in Angriff nehmen, gestaltet sich aufgrund des Balancings allerdings deutlich schwieriger, was vor allem in den Tests für Kritik sorgte. Um das Solo-Gameplay zu erleichtern, kündigte FromSoftware auch schon ein erstes Update an.

Sekiro-Profi legt finalen Nightreign-Boss ohne Hilfe

Doch für einige Spieler stellt die Herausforderung kein Hindernis dar und so wurde der finale Endboss von „Elden Ring: Nightreign“, an dem selbst Dreierteams zu knacken haben, bereits von einem einzigen Spieler besiegt. Dabei handelt es sich um den YouTuber Ongbal, der seine Fähigkeiten auch schon in früheren FromSoft-Spielen wie „Dark Souls“ und vor allem „Sekiro“ unter Beweis gestellt hat.

„Elden Ring: Nightreign“ bietet insgesamt 94 Bosse, während acht davon zu den Nightlords zählen, die am Ende einer jeden Partie auf die Spieler warten. Und wer alle acht besiegt hat, schaltet den finalen Boss namens Heolstor the Nightlord frei – der jetzt von Ongbal im Alleingang niedergerungen wurde.

Ongbal gilt vor allem als „Sekiro“-Experte und so wählte er für seinen Siegeszug in „Elden Ring: Nightreign“ den Executor als Charakter, dessen Fähigkeit ein ähnliches Parieren wie in seinem Lieblingsspiel ermöglicht. Als Waffe kommt natürlich ein Katana zum Einsatz. Und obwohl es kein No-Damage-Run war und Ongbal getroffen wurde, bleibt es eine beeindruckende Leistung – die schon fast zu einfach aussieht.

Beeindruckende Spieler- und Verkaufszahlen

Währenddessen ginge die Spielerzahlen von „Elden Ring: Nightreign“ zum Launch bereits durch die Decke: Allein auf Steam wurde nach nicht einmal 30 Minuten die Marke von 250.000 Spielern erreicht, die kurze Zeit später bei 300.000 lag. Und auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen: Wie Bandai Namco Games in einer Pressemitteilung bestätigte, konnten bereits am ersten Tag über zwei Millionen Exemplare verkauft werden.

Allerdings gibt es auch Kritik: Während die Spieler auf dem PC unter einer Framerate-Obergrenze von 60 Bildern pro Sekunde leiden und auf eine Unterstützung für Widescreen-Bildschirme verzichten müssen, bereitet das Matchmaking auf der PS5 und PS4 Probleme. Aktuell lässt sich der Fehler nur durch einen Workaround umgehen. Ein kommendes Update soll eine Lösung mit sich bringen, doch wann mit dem Patch zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest.

