Half-Life 3: Ankündigung in Kürze? Laut Leaker könnte es „jeden Tag so weit sein“

Erfolgt schon bald der Moment, auf den „Half-Life“-Fans seit über 20 Jahren warten? Einem bekannten Leaker zufolge könnte es mittlerweile „jeden Tag so weit sein“, dass Valve „Half-Life 3“ offiziell ankündigt.

Seit einigen Monate häufen sich die Gerüchte rund um „Half-Life 3“ und die Zeichen stehen gut, dass eine Ankündigung des Shooters, auf den Fans bereits seit mehr als 20 Jahren warten, in diesem Jahr endlich offiziell angekündigt werden könnte. Einem Leaker zufolge sogar eher früher als später.

Die Rede ist dabei vom bekannten Valve-Insider Tyler McVicker, der bereits Anfang Mai berichtete, dass die Entwicklung von „Half-Life 3“ inzwischen sehr weit fortgeschritten und der Titel dementsprechend „von Anfang bis Ende spielbar“ sei. Aus diesem Grund sei eine Ankündigung in diesem Jahr sehr wahrscheinlich. Nun hat McVicker neue Hinweise entdeckt, die darauf hindeuten sollen, dass die Enthüllung des Spiels wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen könnte.

Insider ist sich sicher: Enthüllung von Half-Life 3 könnte „jeden Tag“ erfolgen

Die entsprechenden Hinweise hat McVicker im Quellcode der Titel „Dota 2“ und „Deadlock“ gefunden, die sich derzeit bei Valve in der Entwicklung befinden. Das enthüllte der Insider jetzt in seinem neuesten Video. Insgesamt handelt es sich um 17 Hinweise, die über die letzten Monate hinweg entdeckt wurden und darauf hindeuten würden, dass die Ankündigung von „Half-Life 3“ „jeden Tag“ erfolgen könnte.

In seinem Video führt McVicker unter anderem ein überarbeitetes Speicher- und Ladesystem an, was dem Insider zufolge ein Anzeichen dafür ist, dass die Entwicklung nahezu abgeschlossen ist. Eine neue Codezeile für elektrische Interaktionen legt zudem nahe, dass der kommende Shooter mehr immersive Simulationselemente bieten wird und NPCs mit deutlich komplexeren Sicht- und Geräuschmechaniken ausgestattet wurden.

Abschließend weist der Leaker darauf hin, dass der größte Anteil des neuen Codes, der für „Half-Life 3“ gefunden wurde, erst wenige Monate alt sei: ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Entwicklung gute Fortschritte mache.

Half-Life 3: Das letzte Abenteuer von Gordon Freeman?

Unterdessen tauchten erst in der letzten Woche neue Berichte auf, denen zufolge „Half-Life 3“ das Ende von Gordon Freeman bedeuten und das letzte Spiel von Valves ikonischer Marke sein könnte. So gab der Branchenkenner Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, bekannt, dass der Shooter als „letztes Kapitel des Franchise“ entworfen wurde und das finale Spiel darstellen wird.

Untermauert werden die Gerüchte auch durch den auf Valve spezialisierten Insider Gabe Follower, der mit einer ähnlichen Aussage bereits im März aufhorchen ließ. Auch damals hieß es, dass „Half-Life 3“ ein finales Ende ohne Cliffhanger bieten und somit das letzte Abenteuer von Gordon Freeman darstellen wird. Zudem betrachte Valve das Spiel als eine Art „Abschiedsgeschenk an die Community“.

