People Can Fly: Weitere Entlassungen und zwei Spiele gecancelt – auch Square Enix-Projekt betroffen

Wie das Entwicklerstudio People Can Fly, die zuletzt den Loot-Shooter „Outriders“ ablieferten, verkündet hat, wurde die Entwickler zweier Spiele eingestellt. Darunter auch ein Projekt, für das Square Enix als Publisher fungieren sollte. Infolgedessen kam es außerdem zu weiteren Entlassungen.

Das polnische Entwicklerstudio People Can Fly, die erstmals durch den 2004 veröffentlichten Ego-Shooter „Painkiller“ auf sich aufmerksam machten und 2007 von Epic Games aufgekauft wurden, um im Anschluss an Titeln wie „Bulletstorm“, „Fortnite“ oder „Gears of War“ zu arbeiten, hatten erst im Dezember 2024 mehr als 120 Mitarbeiter entlassen.

Als Ursache führte das Studio den „anhaltenden externen Marktdruck“ an, der interne Umstrukturierungen notwendig machte. Im April 2024 wurde außerdem das Projekt mit dem Codenamen „Dagger“ eingestampft. Und wie People Can Fly jetzt bekannt gegeben hat, wurden zwei weitere Spiele gecancelt, was zu noch mehr Entlassungen führte.

Meinungsverschiedenheiten mit Publisher beendet zwei Projekte

Bei den jetzt eingestellten Titeln handelt es sich um „Project Gemini“, das bislang noch nicht angekündigt und von Square Enix veröffentlicht werden sollte. Das zweite Spiel ist ein VR-Projekt mit dem Arbeitstitel „Bifrost“. Ursache seien lauten eigenen Angaben Meinungsverschiedenheiten (via VGC) mit den Publishern.

In einem Beitrag auf LinkedIn erklärte Sebastian Wojciechowski, seines Zeichens CEO von People Can Fly: „Dass das Projekt Gemini auf Eis gelegt wurde, liegt daran, dass der Publisher uns keinen Entwurf für die nächste Erweiterung des Verlagsvertrags vorgelegt hat.“

„Darin hätten die Bedingungen für weitere Meilensteine bei Projekt Gemini geregelt werden sollen. Auch die Kommunikation des Publishers war unzureichend, was seine Bereitschaft zur Fortsetzung oder Beendigung des Projekts Gemini angeht.“

Zum anderen Projekt heißt es: „Projekt Bifrost wurde aus den genannten Gründen sowie einer Analyse des Cashflows der Gruppe eingestellt. Diese zeigte, dass keine Aussichten bestanden, die notwendigen organisatorischen Ressourcen und Mittel für die Fortsetzung der Produktion und Veröffentlichung dieses Projekts zu sichern.“

„Infolgedessen müssen wir uns als Studio erheblich umstrukturieren und unsere Teams verkleinern, was am meisten schmerzt. Wir möchten unser tiefstes Bedauern und unsere Traurigkeit darüber ausdrücken, wie sich diese Ereignisse entwickelt haben, und allen für ihren bisherigen Beitrag aufrichtig danken.“

Entwicklung von Gears of War: E-Day und Partnerschaft mit Sony

Aktuell ist People Can Fly auch an der Entwicklung von „Gears of War: E-Day“ beteiligt, dem mittlerweile sechsten Hauptteil der bekannten Reihe von Microsoft. Allerdings wird es sich um ein Prequel der Reihe handeln, dessen Handlung 14 Jahre vor den Ereignissen des Originalspiels angesiedelt ist.

Der Third-Person-Shooter wurde im Rahmen des letztjährigen Xbox Games Showcase für die Xbox Series X/S und den PC angekündigt – Hinweise auf eine PS5-Version tauchten aber bereits auf.

Darüber hinaus wurde erst im vergangenen März bekannt gegeben, dass People Can Fly eine Partnerschaft mit Sony eingegangen ist, um an einem Spiel mit dem Codenamen „Project Delta“ zu arbeiten, das auf einer Marke des PlayStation-Herstellers basiert. Konkrete Details sind dazu bislang noch nicht bekannt, doch Spekulationen zufolge könnte es sich möglicherweise um eine Wiederbelebung der beliebten „SOCOM“-Reihe handeln.

