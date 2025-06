Squid Game: Die finale Season des Netflix-Megahits hat einen Termin

Mit „Squid Game“ lieferte der südkoreanische Regisseur und Drehbuchautor die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ab: Die erste Staffel, die im September 2021 auf dem Streaming-Dienst veröffentlichte wurde, verzeichnete in den ersten 91 Tagen bereits mehr als 265 Millionen Aufrufe und stellte damit einen neuen Rekord auf. Zudem kletterte die Serie in 92 Ländern gleichzeitig auf den ersten Platz der Charts.

Und auch Staffel 2, die im vergangenen Dezember Premiere feierte, erzielte gleich mehrere Erfolge, darunter 126 Millionen Abrufe in nur elf Tagen und fast 500 Millionen Zuschauerstunden in der ersten Woche nach der Veröffentlichung. Mit der dritten Staffel wird „Squid Game“ jedoch ein Ende finden und nun steht auch der Termin für die finalen Folgen fest. Passend dazu gibt es außerdem einen brandneuen Trailer.

Staffel 3 von Squid Game startet Ende Juni

Wie Netflix bekannt gegeben hat, werden die voraussichtlich sechs Episoden der dritten Staffel von „Squid Game“ allesamt ab dem 27. Juni 2025 ihre Premiere feiern und zum Abruf bereitstehen. Passend dazu gewährt der neue Trailer einen Vorgeschmack auf den brutalen Kampf, der Gi-hun, seine Verbündeten und seine Gegner – darunter auch der mysteriöse Frontmann – erwartet, wenn sie sich der entscheidenden und letzten Runde des tödlichen Spiels stellen.

Die dritte Staffel wird direkt an das Ende der zweiten anknüpfen, als der Versuch eines Aufstands, angeleitet durch Hauptprotagonist Gi-hun, missglückte. Im Gespräch mit Netflix erklärte Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk: „Die neue Staffel konzentriert sich darauf, was Gi-hun tun kann und wird, wenn all seine Bemühungen scheitern.“ Jetzt brodeln vor allem „Reue und Schuldgefühle“ in ihm.

Serienfinale verspricht eine „Explosion dramatischer Intensität“

„Er ist völlig verzweifelt, nachdem er alles verloren hat und all seine Bemühungen vergeblich waren“, so Hwang weiter. „Die Geschichte nimmt dann eine interessante Wendung und wirft die Frage auf, ob Gi-hun seine Scham überwinden und wieder auferstehen kann, um zu beweisen, dass menschliche Werte – wie Gewissen und Güte – in der Arena existieren können.“

Im Rahmen der dritten Staffel von „Squid Game“ können sich die Zuschauer unter anderem auf neue Spiele freuen. Aber auch das allseits bekannte Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“ mit der furchteinflößenden Puppe Young-hee wird zurückkehren, wie bereits im neuen Trailer zu sehen ist. Außerdem sind jede Menge Überraschungen zu erwarten.

Die Zuschauer werden von den finalen Folgen „nicht enttäuscht sein“, verspricht Lee Byung-hun, der in der Serie den geheimnisvollen Frontmann darstellt. „In Staffel 2 konzentrierten sich dramatische Erzählstränge auf verschiedene Charaktere und bereiteten die Bühne für Staffel 3, in der diese Geschichten ihren Höhepunkt erreichen und in einer Explosion dramatischer Intensität münden werden.“

