Star Wars 10: Kehrt Luke Skywalker zurück? Mark Hamill spricht über einen weiteren Kino-Auftritt

In „Star Wars: Aufstieg der Skywalkers“ hatte Mark Hamill seinen letzten Film-Auftritt als Luke Skywalker. Doch wird der Schauspieler nochmals auf der großen Leinwand zu sehen sein? Darüber sprach er jetzt in einem Interview.

Schauspieler Mark Hamill ist vor allem für seine Verkörperung von Luke Skywalker bekannt und gab 1977 auch sein Debüt im ersten Krieg-der-Sterne-Film. In dieser Rolle war Hamill zudem über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen anderen Filmen und Serien zu sehen und so war er auch Teil der letzten „Star Wars“-Trilogie.

Doch während Reys Abenteuer in einem kommenden Film, der derzeit unter dem Arbeitstitel „Star Wars: Neuer Jedi-Orden“ entsteht, fortgesetzt wird, könnte Mark Hamills Auftritt in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ sehr wahrscheinlich sein letzter gewesen sein. Darüber sprach der Schauspieler jetzt in einem Interview mit ComicBook.

Mark Hamill hat seine Zeit als Luke Skywalker wohl hinter sich

In einem Gespräch anlässlich seines neuen Films „The Life of Chuck“, der hierzulande am 24. Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen wird, zeigte er sich für seine Rolle als Luke Skywalker äußerst dankbar, erklärte allerdings auch, dass es für Lucasfilm wohl an der Zeit wäre, die altbekannten Legacy-Charaktere des „Star Wars“-Franchise ruhen zu lassen und sich stattdessen auf die neue Generation zu fokussieren.

„Ich bin George [Lucas] so dankbar, dass er mich damals daran teilhaben ließ, in den bescheidenen Tagen, als George Star Wars den teuersten Low-Budget-Film aller Zeiten nannte“, so Hamill. „Wir haben nie erwartet, dass es ein festes Franchise und ein Teil der Popkultur werden würde. Aber meine Einstellung ist: Ich hatte meine Zeit. Ich bin dankbar dafür, aber ich denke wirklich, sie sollten sich auf die Zukunft und all die neuen Charaktere konzentrieren.“

Auf Nachfrage, ob er in einem kommenden Film erneut als Macht-Geist in Erscheinung treten könnte, scherzte Hamill: „Und übrigens, als ich in [Die letzten Jedi] verschwand, habe ich meine Roben zurückgelassen. Und es gibt keine Möglichkeit, dass ich als nackter Macht-Geist auftauchen werde.“

Welche Star-Wars-Filme kommen als Nächstes?

Wann mit „Star Wars: Neuer Jedi-Orden“ zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest. Der Film, dessen Handlung rund 15 Jahre nach „Aufstieg der Skywalkers“ angesiedelt sein wird, hatte in der Vergangenheit mit mehreren Problemen zu kämpfen: Zunächst verabschiedeten sich gleich mehrere Drehbuchautoren aus dem Team und auch der für Dezember 2026 geplante Kinostart wurde gestrichen.

Doch mittlerweile steht mit George Nolfi („Ocean’s 12“, „Das Bourne Ultimatum“) ein neuer Autor fest. Regie wird die Oscar-prämierte Dokumentarfilmerin Sharmeen Obaid-Chinoy führen. Allerdings genießen andere Projekte aktuell ohnehin mehr Vorrang: Als Nächstes steht „The Mandalorian & Grogu“ auf dem Programm, der am 21. Mai 2026 in die Kinos kommen soll. Am 28. Mai 2027 folgt schließlich „Star Wars: Starfighter“ mit Ryan Gosling in der Hauptrolle.

Darüber hinaus befinden sich aber noch weitere Filme im „Star Wars“-Universum in der Mache. Darunter auch eine neue Trilogie, die von Simon Kinberg („X-Men“) produziert wird, sowie ein Prequel-Film, der sich mit den Ursprüngen der Jedi beschäftigen soll. Einen Überblick über alle in Arbeit bzw. Planung befindlichen Projekte lieferte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy Ende Februar.

