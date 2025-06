Stellar Blade: Begeistert auch auf dem PC – großes Interesse und positives Feedback zur Demo

An diesem Wochenende veröffentlichten die Entwickler von Shift Up eine PC-Demo zu ihrem Action-Titel "Stellar Blade". Wie ein erster Blick auf Steam und Plattformen wie Reddit zeigt, begeistert das Abenteuer von Eve auch auf dem PC.

In etwas mehr als einer Woche erscheint der von Kritikern wie Spielern gefeierte Action-Titel „Stellar Blade“ auch für den PC. Um potenziellen Käufern einen ersten Eindruck von der gebotenen Action zu vermitteln, wurde pünktlich zum Start ins Wochenende eine kostenlose Demo veröffentlicht.

Diese zeigt deutlich: Nachdem PC-Versionen großer Blockbuster zuletzt immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen hatten, demonstriert das Entwicklerstudio Shift Up, wie eine gelungene Portierung eines Konsolentitels auf den PC aussehen kann. Zum Zeitpunkt dieser Meldung fallen die Bewertungen und Nutzermeinungen zur PC-Demo von „Stellar Blade“ zu über 90 Prozent positiv aus.

Neben dem bereits auf der PS5 überzeugenden Gameplay loben viele Spieler vor allem die technische Umsetzung und Optimierung der PC-Version.

Nutzer sprechen von einer reibungslosen Spielerfahrung

Demnach macht das Abenteuer von Eve auf dem PC technisch eine gute Figur und läuft auf einer Vielzahl von Systemkonfigurationen ohne erkennbare Performance-Probleme. Dies gilt sogar für die mittlerweile betagte Hardware des Steam Decks, für das Shift Up „Stellar Blade“ ebenfalls optimiert hat.

Wie erste Performance-Tests zur Demo zeigen, müssen Besitzer von Valves Handheld zwar grafische Abstriche hinnehmen, doch fällt die Performance deutlich besser aus, als viele im Vorfeld erwartet hatten. Vor allem im Vergleich zu anderen „Steam Deck verifizierten“ Titeln wie dem Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, dessen Performance auf dem Handheld enttäuschte.

Neben der stabilen Performance verdeutlicht die Demo auch das große Interesse der PC-Spieler an „Stellar Blade“. Wie ein Blick auf SteamDB zeigt, erreichte die Demo am vergangenen Wochenende zu Spitzenzeiten über 26.000 gleichzeitig aktive Spieler. Zum Vergleich: Der User-Peak des kürzlich veröffentlichten Shooters „Doom: The Dark Ages“ lag bei lediglich etwas mehr als 8.000 Spielern.

Hierzulande wird die PC-Version von „Stellar Blade“ am 12. Juni 2025 freigeschaltet. Auf dem PC erscheint das Abenteuer von Eve in Form einer Complete Edition, die neben allen Updates und DLCs der PS5-Fassung auch zusätzliche Inhalte umfasst.

Zu den exklusiven Inhalten gehören:

25 zusätzliche Outfits

Ein zusätzlicher Bosskampf

Das „Fluffy Bear“-Kosmetik-Paket für Drohnen

Der „Planet Diving Suit (Captain)“ für Eve

