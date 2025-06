Stranger Things: Netflix enthüllt endlich den Starttermin von Staffel 5 des Serienphänomens

„Stranger Things“ zählt zu den beliebtesten und auch erfolgreichsten Serien des Streaming-Anbieters Netflix, die sich mittlerweile zu einem globalen Phänomen entwickelt und eine riesige Fangemeinde aufgebaut hat. Nachdem die erste Staffel bereits 2016 veröffentlicht wurde und aktuelle vierte Staffel vor drei Jahren ihre Premiere feierte, warten die Zuschauer nun gespannt auf die fünfte Season.

Die kommende Staffel wird nämlich die Geschichte rund um die Freundesgruppe Mike, Dustin, Lucas, Will und Eleven, die in den 1980er-Jahren in der fiktiven Kleinstadt Hawkins mit einer Verkettung von übernatürlichen Ereignissen konfrontiert werden, endlich zum Abschluss bringen. Und jetzt hat Netflix bekannt gegeben, wann es endlich so weit sein wird.

Im Herbst 2025 geht es zurück nach Hawkins

Demnach wird die fünfte Staffel von „Stranger Things“ im diesjährigen Herbst auf Netflix Premiere feiern. Doch nachdem bereits die vorherige Staffel in zwei Teilen ausgestrahlt wurde, werden auch die kommenden Episoden unterteilt: Dieses Mal können sich die Fans sogar auf gleich drei Teile einstellen.

Den Anfang machen die ersten vier Episoden am 27. November 2025, während die nächsten drei Folgen an Weihnachten ausgestrahlt werden, genauer gesagt am 26. Dezember 2025. Und das große Finale wird schließlich ab dem 1. Januar zur Verfügung stehen. Alle Episoden werden jeweils ab 2 Uhr unserer Zeit via Netflix zum Abruf bereitstehen.

Passend zur Bekanntgabe des Starttermins hat der Streaming-Riese außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht, der auf den kommenden Abschluss einstimmt. Zudem soll die finale Staffel sämtliche Fragen beantworten: Nachdem die Schöpfer Matt und Ross Duffer bereits für Staffel 1 ein 25-seitiges Dokument zur Mythologie der rätselhaften alternativen Dimension in „Stranger Things“ verfasst haben, sollen die letzten Episoden auch die letzten Details enthüllen.

„Die letzten verbleibenden Fragen, die in diesem Dokument beantwortet werden, haben wir für Staffel 5 verschoben“, erklärte Ross Duffer. „Und das wird maßgeblich beeinflussen, worum es in Staffel 5 geht.“

Was ist zu Staffel 5 bekannt?

Die Handlung der fünften Staffel setzt im Herbst 1987 an: Der offiziellen Inhaltsangabe zufolge ist Hawkins von den Rissen gezeichnet und die Gruppe hat nur noch ein Ziel: Vecna finden und töten. Allerdings ist der Bösewicht, der sich in Staffel 4 erstmals zu erkennen gab, verschwunden und niemand weiß, wo er steckt oder welche Pläne er verfolgt.

Erschwert wird die Mission durch die Regierung, die Hawkins unter militärische Quarantäne gestellt hat und verstärkt Jagd auf Eleven macht, die deshalb erneut untertauchen muss. Zudem naht der Jahrestag von Wills Verschwinden, während eine vertraute, schwere Angst aufsteigt. Ein letztes Mal müssen die Freunde gemeinsam kämpfen und eine finale Schlacht austragen, um den finsteren Albtraum ein für allemal zu beenden.

Darüber hinaus hat Netflix auch schon die Titel der einzelnen Episoden verraten, die einen möglichen Hinweis darauf geben könnte, was zu erwarten ist. Den vollständigen Titel der zweiten Folge halten die Macher mit Absicht geheim und versprechen eine Überraschung.

Stranger Things Staffel 5 – Episodennamen

Folge 1: Das Kriechen

Das Kriechen Folge 2: Das Verschwinden von …

Das Verschwinden von … Folge 3: Die Turnbow-Falle

Die Turnbow-Falle Folge 4: Zauberer

Zauberer Folge 5: Schock-Jock

Schock-Jock Folge 6: Flucht aus Camazotz

Flucht aus Camazotz Folge 7: Die Brücke

Die Brücke Folge 8: Die richtige Seite nach oben

In Staffel 5 kehren außerdem jede Menge bekannte Gesichter zurück, darunter unter anderem Winona Ryder als Joyce Byers und David Harbour als Jim Hopper. Die bekannte Gruppe aus Eleven (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) und Will Byers (Noah Schnapp) darf natürlich nicht fehlen.

Aber auch Max Mayfield (Sadie Sink), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery) und Robin Buckley (Maya Hawke) kehren zurück. Zu den Neuzugängen zählen Nell Fisher, Jake Connelly und Alex Breaux, ebenso wie Linda Hamilton („Terminator“, „Kinder des Zorns“, „Chuck“), deren Rolle aber noch unbekannt ist.

