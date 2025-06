Switch 2: Nintendo veröffentlicht Bedienungsanleitung und enthüllt wichtiges Display-Detail

Nintendo-Fans zählen bereits die Tage – vielleicht auch schon die Stunden? In der kommenden Woche ist es endlich so weit und die Switch 2 wird in den Handel kommen. Ab Donnerstag, dem 5. Juni 2025, wird das Nachfolgemodell der erfolgreichen Hybridkonsole erhältlich sein.

Wer sich optimal auf den Launch der Switch 2 vorbereiten möchte, hat bereits jetzt die Möglichkeit, einen Blick in die entsprechende Lektüre zu werfen. So hat Nintendo bereits im Vorfeld die Bedienungsanleitung veröffentlicht, die nicht nur zahlreiche allgemeine Hinweise zur Nutzung, sondern auch ein interessantes und wichtiges Detail zum Display enthält.

Switch 2-Display mit Schutzfolie

Neben den obligatorischen Warnhinweisen verrät die Anleitung unter anderem, wie sich die neuen Joy-Con 2-Controller verwenden lassen und worauf Nutzer achten sollten. Doch neu und vor allem wissenswert ist der folgende Hinweis, der sich unter dem Abschnitt „Vorsichtiger Gebrauch“ finden lässt:

„Der Bildschirm ist mit einem Film überzogen, der im Schadensfall dazu dient, dass sich keine Splitter verteilen. Bitte nicht ablösen.“

Demnach stattet Nintendo das neue LCD-Display bereits mit einer Schutzfolie aus, die nicht entfernt werden sollte. Dies ist allerdings keine Seltenheit: Während das ursprüngliche Modell der ersten Switch noch ohne vorab angebrachte Folie ausgeliefert wurde, verfügte die OLED-Variante ebenfalls über eine solche Schutzfolie, um Splitter im Falle eines Bruchs zu verhindern.

Trotzdem können Switch 2-Nutzer wie gewohnt eine zusätzliche Displayschutzfolie anbringen, um die Kratzfestigkeit zu erhöhen. Nintendo bietet selbst Folien für die Switch 2 an, und auch der Lieferumfang der offiziellen Tasche für die Konsole enthält eine Schutzfolie.

Erste Switch 2-Konsolen bereits im Umlauf

Während Vorbesteller und Early Adopter gespannt auf den 5. Juni warten, sind erste Exemplare der Switch 2 aber schon seit einigen Tagen im Umlauf. Allerdings mussten die frühzeitigen Besitzer feststellen, dass die Konsole ohne ein entsprechendes Day-One-Update keine Switch-Spiele wiedergeben kann.

Dafür kam es bereits zu zahlreichen Leaks, die unter anderem einen Blick auf den Einrichtungsprozess der Konsole ermöglichten und so unter anderem auch die neue Benutzeroberfläche zeigten. Außerdem hat ein russischer Leaker sogar enthüllt, wie er bereits anderthalb Wochen vor dem Launch eine Konsole ergattern konnte.

Schlechte Nachrichten gab es hingegen für einen Teil der Vorbesteller in Großbritannien: Wie die bekannte Handelskette Game einräumen musste, sah man sich dazu gezwungen, bestehende Vorbestellung aufgrund der hohen Nachfrage zu stornieren. Und auch in den USA hat Walmart kurzfristig damit begonnen, Bestellungen zu stornieren.

Was den japanischen Markt betrifft, gab Nintendo-Präsident Furukawa bereits vor wenigen Wochen zu verstehen, dass aufgrund der riesigen Nachfrage Lieferengpässe zum Launch zu erwarten sind.

