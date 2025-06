Switch 2: Warnung an Leaker – „Nintendo findet heraus, wer es war“

Nun ist es nicht mehr ganz eine Woche hin, bis die Nintendo Switch 2 offiziell erscheint. Vor dem Release sind bereits Bilder aufgetaucht, die die Konsole, die eigentlich am 5. Juni erscheint, bei den Einzelhändlern zeigt. Zudem wurden schon Videos von einem kurzen Unboxing sowie der Einrichtung der Hybridkonsole gepostet.

Die ehemaligen Marketing-Mitarbeiter von Nintendo of America, Kit Ellis und Krysta Yang, sprachen in ihrem jüngsten Video nun darüber, wie das Unternehmen mit Leaks umgeht. Sie warnten, dass Nintendo sehr gut darin sei, die Verantwortlichen aufzuspüren.

Es sei überraschend, wie präzise Nintendo Leaker aufspüren könne

Kit Ellis und Krysta Yang waren bei Nintendo of America als Director of Social Media Marketing and Original Content und Senior Manager of Creator Relations and Original Content tätig. Zudem haben die beiden die Nintendo-Minute-Reihe moderiert, bevor sie das Unternehmen 2022 verließen. In ihrem Podcast „Kit & Krysta“ sprechen die beiden regelmäßig über ihre Zeit bei Nintendo.

In dem letzten Video sprachen sie darüber, dass es auch vor der Markteinführung der ersten Nintendo Switch in 2017 zu einem Leak kam. So sei vor dem Release ein „großes Video“ veröffentlicht worden, dass das Menü der Konsole zeigte.

Ellis gab in dem Podcast an, es wäre wie „Code Red“ gewesen, während Nintendo versuchte, herauszufinden, wer dafür verantwortlich war. Das Unternehmen könne „ziemlich präzise“ werden, wenn es darum ginge „herauszufinden, wo das ist, wer das ist und welcher Laden das ist“, erklärte der ehemalige Mitarbeiter weiter.

Unternehmen will Leaks unbedingt vermeiden

„Es war für mich wirklich überraschend zu sehen, dass man das tatsächlich verfolgen kann“, so Kit Ellis. „Wie gesagt, diese Dinge werden gescannt und identifiziert. Es gibt so viele kleine Identifikatoren, an die man vielleicht gar nicht denkt. Sie werden herausfinden, wer es war. Aber allein schon die Tatsache, dass es so einen Leak gab…“

„Es ist fast zu spät“, warf Krysta Yang ein. Sie fügte hinzu, dass selbst wenn eine Person oder ein Geschäft irgendeine Art von Konsequenz von Nintendo erhält, man natürlich nicht mehr die Informationen zurücknehmen kann, die durch einen Leak veröffentlicht wurden.

Eines der ersten Videos, das von einem frühen Besitzer der Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde, zeigt die Benutzeroberfläche, die Einstellungen für die 4K-Auflösung und mehr. Der Nutzer bestätigte allerdings, dass er die Hybridkonsole vor dem Release noch gar nicht verwenden könne. Ohne das Day-One-Update sei die Switch 2 noch gar nicht voll einsatzfähig.

Quelle: GamesRadar

