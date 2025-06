The Crew 4: Neuer Teil der Ubisoft-Reihe geplant? Bekannter Insider liefert Antwort

The Crew 4:

Wie steht es um die Zukunft des Open-World-Rennspiel-Franchise “The Crew"? Ein renommierter Insider hat sich zu Wort gemeldet. Fans können demnach hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Ubisoft verfügt über wenige Marken, die weiterhin eine große Zugkraft haben, darunter „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“. Auch mit der „The Crew“-Serie ist der französische Entwickler und Publisher recht erfolgreich unterwegs. Da sich „The Crew Motorfest“ dem zweiten Jahrestag nähert, stellt sich die Frage, ob mehr geplant ist.

Während eine offizielle Bestätigung aussteht, möchte der bekannte und als äußerst verlässlich geltende Insider Tom Henderson von einem neuen Teil der Reihe erfahren haben. Ubisoft habe es offiziell genehmigt.

The Crew 4 wohl noch einige Jahre entfernt

“Das nächste The Crew hat von Ubisoft grünes Licht bekommen”, so Henderson wörtlich. Die Produktion befindet sich demnach in einem sehr frühen Anfangsstadium. Bis zur Veröffentlichung werden demnach weitere Jahre vergehen. Hier stellt sich die Frage, welche Konsolen bedient werden, da wir uns mit gemächlichen Schritten der nächsten Konsolengeneration nähern.

Zugleich steht Ubisoft einer neuen Situation gegenüber: Vor allem auf PlayStation-Konsolen bediente „The Crew“ eine Lücke, da überzeugende Open-World-Rennspiele dieser Art über Jahre hinweg kaum vertreten waren. Doch aufgrund der Multiplattformausrichtung von Microsoft verweilt nun auch „Forza Horizon 5“ auf der PS5 – erwartungsgemäß sehr erfolgreich.

The Crew existiert seit mehr als zehn Jahren

Die “The Crew”-Reihe, entwickelt vom französischen Studio Ivory Tower, ist bekannt für großflächige Open-World-Umgebungen mit starkem Online-Fokus. Der erste Teil erschien 2014 und bot eine komprimierte, aber komplett befahrbare Version der USA. Trotz innovativer Konzepte wie einem nahtlosen Online-Multiplayer stieß das Spiel auf Kritik hinsichtlich Technik, KI und der Always-Online-Pflicht.

Ein zentraler Kritikpunkt der Community war zuletzt die Abschaltung der Server für das ursprüngliche “The Crew”, wodurch der Titel trotz Erwerb unspielbar wurde. Ubisoft betonte daraufhin, dass es sich bei digitalen Spielen lediglich um Lizenzen handele, versprach aber für die anderen Teile der „The Crew“-Reihe Besserung:

Mit “The Crew 2” (2018) wurde das Spielprinzip um Boote und Flugzeuge erweitert. Die Serie blieb über Jahre hinweg durch Updates, Live-Inhalte und Community-Events aktiv. Der aktuellste Ableger, “The Crew Motorfest”, erschien 2023 und orientiert sich stilistisch stark an “Forza Horizon”. Das Setting verlagerte sich nach Oʻahu, Hawaii, und der Fokus liegt stärker auf thematischen Renn-Playlists, Grafikqualität und Autokultur.

