007 First Light: James-Bond-Spiel von IO Interactive hat einen Namen – Enthüllung diese Woche

„Project 007“, das neue James-Bond-Spiel von „Hitman“-Entwickler IO Interactive, hat einen Namen: „007 First Light“. Die Enthüllung soll noch in dieser Woche erfolgen, höchstwahrscheinlich im Rahmen des Summer Game Fest.

Bereits im November 2020 kündigte das dänische Entwicklerstudio IO Interactive, die vor allem für die „Hitman“-Reihe bekannt sind, an, mit „Project 007“ an einem neuen James-Bond-Spiel zu arbeiten, das den Aufstieg des bekannten britischen Spions zum Doppelnull-Agenten thematisieren soll.

Nun wurde der finale Titel des Spiels enthüllt: „007 First Light“. Weitere Details nannten die Verantwortlichen in ihrem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) allerdings nicht. Doch allzu lange werden weitere Informationen nicht auf sich warten lassen, da eine vollständige Enthüllung noch in dieser Woche stattfinden soll.

Einen genauen Zeitpunkt nannte IO zwar nicht, allerdings deutet alles darauf hin, dass der Reveal im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest erfolgen wird. Der zweistündige Live-Showcase mit Host Geoff Keighley wird am kommenden Freitag, dem 6. Juni 2025, um 23 Uhr unserer Zeit stattfinden.

Ein James-Bond-Abenteuer im Hitman-Stil

Handfeste Details zu „007 First Light“ beziehungsweise „Project 007“ gab es auch in den letzten viereinhalb Jahren nicht: Im Zuge der Ankündigung veröffentlichte IO Interactive lediglich einen nichtssagenden Teaser-Trailer.

Dazu hieß es: „Mit einer ganz und gar originellen Bond-Geschichte treten die Spieler in die Fußstapfen des beliebtesten Geheimagenten der Welt, um sich ihren 00-Status in der allerersten James-Bond-Ursprungsgeschichte zu verdienen.“

Allerdings dürfte sich das kommende James-Bond-Abenteuer, spielerisch an der „Hitman“-Reihe orientieren und auf das bekannte Sandbox-Storytelling von IO Interactive setzen, das die Spielwelt nutzt, um die Geschichten zu erzählen. Als technisches Grundgerüst nutzen die Entwickler ihre hauseigene Glacier-Engine.

IO Interactive verfolgt langfristige Pläne mit der Marke

„007 First Light“ wird das erste neue James-Bond-Spiel seit dem enttäuschen „007 Legends“ darstellen, das im Jahr 2012 veröffentlicht wurde. Aus diesem Grund möchte man die Videospielreihe rund um den charismatischen Geheimagenten auch neu erfinden, wie Christian Elverdam, Oberhaupt von IO Interactive, bereits 2023 in einem Interview verraten hat. Vor allem aber gehe es nicht darum, nur das schnelle Geld zu machen.

„Es dreht sich nicht nur darum, von der Marke zu profitieren, ein Spiel zu machen und zu versuchen, etwas zu verdienen – so ist es nicht. Wenn wir uns etwas verschreiben, dann verschreiben wir uns mit Haut und Haar: der Community und wie wir die Liebe für dieses Spiel, das wir machen, wachsen lassen und der Marke, der wir auch versprochen haben, dass wir sie wie eine der unseren behandeln würden. Und wir werden eine Community erschaffen, die die Gamer ihre eigene nennen können.“

Außerdem verfolgt IO Interactive langfristige Pläne: Im Oktober des vergangenen Jahres gab Geschäftsführer Hakan Abrak zu verstehen, dass man darauf hoffe, eine große Trilogie zu entwickeln. So möchte man einen „jungen Bond für Gamer schaffen; einen Bond, den die Gamer ihr Eigen nennen und mit dem sie wachsen können.“ Zudem möchte man laut Abrak „etwas ganz Besonderes“ abliefern, während er auch vom Klassiker „GoldenEye“ schwärmte.

