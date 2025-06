Atomfall Wicked Isle: Story-Erweiterung im Overview-Trailer vorgestellt – Das steckt drin

In dieser Woche erscheint mit "Wicked Isle" die erste große Erweiterung zum postapokalyptischen Abenteuer "Atomfall". Der offizielle Overview-Trailer gewährt euch einen ausführlichen Einblick in das Add-on und stellt die enthaltenen Inhalte vor.

Ende des vergangenen Monats kündigten die Entwickler von Rebellion an, dass das Abenteuer der Spieler in der Welt von „Atomfall“ weitergeht.

Bereits am morgigen Dienstag, dem 3. Juni 2025, erscheint die umfangreiche Story-Erweiterung „Wicked Isle“. Spieler, die die Deluxe Edition von „Atomfall“ besitzen, können die Erweiterung kostenlos herunterladen. Alle anderen zahlen 19,99 Euro – oder entscheiden sich für ein Upgrade auf die Deluxe Edition für 24,99 Euro.

Doch was genau bietet das Story-Add-on „Wicked Isle“? Diese Frage beantwortet ein offizieller Overview-Trailer, in dem Rebellion die Erweiterung ausführlich vorstellt – mit Einblicken in die neue Spielwelt, die Geschichte und weitere Inhalte.

Darauf dürfen sich Spieler freuen

Zu den spannendsten Neuerungen von „Wicked Isle“ zählt ein komplett neuer Schauplatz, der stark von Folk-Horror-Elementen inspiriert ist. Hier begegnet ihr neuen Charakteren und erlebt frische Geschichten.

„Midsummer liegt in der Nähe der Atomkraftanlage Windscale, wodurch die Infektionswerte bei Menschen und Umwelt höher sind als auf dem Festland“, so Rebellion. Außerdem erwarten euch neue feindliche Fraktionen – darunter Piratenbanditen und infizierte Druiden.

Ein weiteres Highlight: Die Erweiterung bietet laut den Entwicklern zahlreiche verzweigte Handlungsstränge, die direkten Einfluss auf den Verlauf und das Ende von „Atomfall“ nehmen können. Zu den zusätzlichen Inhalten gehören außerdem vier exklusive Fähigkeiten. Darunter die Zersetzungstechnik.

Mit dieser Fähigkeit könnt ihr Leichen nach einer lautlosen Tötung unauffällig entsorgen. Neue Waffen warten ebenfalls auf euch. Wie wäre es beispielsweise mit der Donnerbüchsen-Schrotflinte? Diese setzt Gegner in Brand und kann beide Granaten gleichzeitig abfeuern.

Der verdorbene Dolch wiederum richtet besonders viel Schaden bei infizierten Feinden an. Außerdem lassen sich Pfeile mit Gift versehen.

Rebellion spricht von einem erfolgreichen Start

Vor ein paar Wochen lieferten uns die Verantwortlichen von Rebellion diverse Statistiken zu „Atomfall“. Nachdem schon am ersten Wochenende die Marke von einer Million Spieler erreicht wurde, brachte es „Atomfall“ kurze Zeit später auf zwei Millionen Spieler. Eine Entwicklung, an der die Veröffentlichung über den PC- beziehungsweise Xbox Game Pass natürlich ihren Anteil hat.

Wie Rebellion betonte, minderten die Veröffentlichung über den Abo-Dienst und die damit einhergehenden Einnahmen nicht nur das finanzielle Risiko der Entwickler. Gleichzeitig sorgte der Game Pass-Release zusammen mit den Verkäufen von „Atomfall“ dafür, dass Rebellions neues Projekt sofort profitabel war.

„Atomfall“ ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Atomfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren